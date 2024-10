Enel SP normaliza serviço para clientes com ocorrências registradas sexta-feira e sábado

A Enel Distribuição São Paulo restabeleceu o fornecimento de energia para os consumidores com ocorrências registradas entre sexta-feira (11/10) e sábado (12/10) após a forte tempestade, com ventos de até 107,3 Km/h, que causou danos severos na rede de distribuição na Região Metropolitana de São Paulo. A operação da companhia está, no momento, dentro dos padrões de normalidade com atendimentos a ocorrências ingressadas nos últimos dias. A companhia se solidariza com todos os clientes impactados pelo evento climático extremo e lamenta os transtornos causados pela interrupção do fornecimento de energia.

“Trabalhamos incansavelmente, com mobilização máxima de equipes e apoio de outras distribuidoras, para restabelecer a normalidade diante dos graves impactos que enfrentamos. A energia é um bem essencial e sabemos que um evento dessa magnitude causa muitos transtornos nas casas, comércios e na cidade como um todo”, ressalta Guilherme Lencastre, presidente da Enel Distribuição São Paulo.

A tempestade da última sexta-feira foi o mais grave evento climático na Região Metropolitana de São Paulo nos últimos 30 anos e uma das maiores contingências em impacto nas redes elétricas. Os principais números envolvidos no episódio mostram o tamanho do desafio para a reconstrução da rede e recomposição do serviço de fornecimento de energia. O número total de clientes afetados inicialmente chegou a 3,1 milhões na noite de sexta-feira (11/10). Na mesma noite, sobretudo em razão da atuação dos sistemas de automação e de manobras remotas da rede elétrica, o volume de clientes foi reduzido em 1 milhão. Até o fim do dia 12 (sábado), a energia já havia sido restabelecida para cerca de 80% dos consumidores afetados.

O vendaval da última semana afetou não apenas quilômetros de redes de baixa e média tensão, mas também 17 linhas de distribuição de alta tensão e 11 subestações. Os impactos foram severos e, por isso, envolvem um trabalho de reconstrução que demanda um tempo maior de atuação e a mobilização de mais recursos e equipes em cada ocorrência.

Diante da tempestade, a empresa acionou, desde o primeiro momento, seu plano de operação para eventos climáticos extremos e reforçou o número de equipes em campo. A empresa mobilizou profissionais de suas distribuidoras do Rio e do Ceará, além de equipes do Chile, Itália, Espanha e Argentina, e contou com o apoio de outros grupos de distribuição de energia, como Light, Neoenergia Elektro e EDP. Com esse incremento, o número de profissionais em campo chegou a 2.800.

Para atender casos críticos, a Enel disponibilizou 500 geradores (40 de grande porte) para serviços essenciais, como hospitais, e clientes que dependem de eletricidade para manutenção de equipamentos hospitalares, por exemplo.

Principais números

• 3,1 milhões de clientes afetados, dos quais 1 milhão foram normalizados ainda na noite de sexta-feira (11/10)

• 2.800 técnicos em campo;

• 500 geradores mobilizados;

• 251 postes danificados;

• cerca de 1.500 ocorrências por contato de vegetação com a rede, como a queda de árvores inteiras.

• Mais de 100 transformadores substituídos