Enel Distribuição São Paulo realizou 42 operações de combate a furto de energia em fevereiro

Nos locais das ocorrências, técnicos identificaram e removeram ligações diretas na rede da distribuidora;

As inspeções terminaram com 38 prisões em flagrante por furto de energia;

Furtar energia é crime, afeta a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca a população em risco;

São Paulo, 7 de março de 2024 – A Enel Distribuição São Paulo realizou 42 operações de combate a furtos de energia na região da Grande São Paulo, em fevereiro de 2024. As inspeções foram feitas com a participação da Polícia Civil e terminaram com 38 prisões em flagrante e quatro indiciamentos. Entre os estabelecimentos que foram alvos das ações 74% eram do comércio, 19% da indústria e 7% residenciais.

As cidades que receberam as inspeções da companhia foram: São Paulo (26); São Bernardo do Campo (4); Barueri (3); Santana de Parnaíba (2); Embu-Guaçu (2); e São Caetano do Sul (1), Diadema (1), Cajamar (1), Osasco (1) e Jandira (1).

No mês de janeiro, foram realizadas 30 operações, que resultaram em 25 prisões. A distribuidora atende 24 municípios em sua área de concessão.

Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição São Paulo realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo. Para denunciar o furto de energia, basta acessar https://www.enel.com.br/ ou o aplicativo Enel SP. Não é necessário se identificar.