Enel dá dicas de como decorar com segurança e economia neste Natal

Falta menos de um mês para o Natal, mas a magia desta época do ano já se espalha pelas cidades com as tradicionais luzes e adereços, colorindo e iluminando casas, prédios comércios e praças. Para que a decoração natalina não coloque a população em perigo nem traga surpresas na conta de energia, a Enel Distribuição São Paulo orienta sobre os cuidados na hora da instalação e uso de pisca-pisca.

A maior parte dos acidentes com eletricidade acontece por falta de informação, atenção ou pelo uso inadequado de materiais e ferramentas. O fogo pode começar por algum curto-circuito ou pelo uso prolongado das luzes, que superaquecem. Por isso, é importante seguir algumas dicas de segurança.

Um dos principais vilões é o uso de “T’s” para conectar várias tomadas em uma única. Essa prática sobrecarrega a instalação, aumentando o risco de curto-circuito e incêndio. Além disso, os “T’s” aumentam o consumo de energia, já que transformam energia elétrica em calor. Evite ainda utilizar extensões muito longas e não sobrecarregue as tomadas.

Antes de instalar as luzes, também é fundamental verificar se a fiação está em boas condições. Fios desgastados, rachados, rompidos ou com isolamento danificado podem causar choques elétricos. Se houver lâmpadas quebradas, elas devem ser descartadas.

E os cuidados não devem se restringir à decoração de ambientes fechados. A distribuidora orienta ainda que os clientes estejam atentos à instalação de adereços luminosos na área externa da residência. Se não forem adotadas medidas preventivas, as chances de choque elétrico e curto-circuito são maiores, já que a ação do tempo pode ressecar a fiação e a presença de água pode potencializar os efeitos da condução da corrente elétrica.

Economia de energia

Com um pouco de cuidado e atenção, é possível garantir não só um Natal seguro, mas também, econômico. Para isso, utilize, se possível, lâmpadas LED, que consomem até 80% menos energia que as lâmpadas incandescentes e oferecem maior durabilidade.

Além disso, na hora de adquirir os “pisca-piscas”, também é importante verificar a informação dada em watts (W), contida na embalagem, que corresponde à potência demandada por determinado produto. Quanto maior for a potência, maior será o consumo do enfeite natalino. Por fim, lembre-se de desligar as luzes ao sair de casa ou ao dormir. Deixar o pisca-pisca aceso por muito tempo vai gerar um maior consumo de energia.

Outras dicas de segurança: