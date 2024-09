Encontros & Encantos com Jurema Barreto de Souza e Zhô Bertholini no Sesc São Caetano

No dia 27 de setembro, sexta-feira, das 20h às 21h, o Sesc São Caetano apresenta o espetáculo Encontros & Encantos, com Jurema Barreto de Souza e Zhô Bertholini. O show faz parte do projeto Cena Aberta, que acontece em setembro, e é voltado para a celebração de artistas com 60+ anos, abordando temas como ancestralidade, memória e a passagem do tempo.

Encontros & Encantos é um projeto literomusical lançado em 2020 pela A Cigarra Edições, e reúne poemas de Jurema Barreto de Souza e Zhô Bertholini, musicados por Rui Ferreira e Edu Guerra. Nessa apresentação especial, a dupla é acompanhada pela cantora Giselle Maria e o percussionista Fabio Daros, proporcionando ao público uma experiência poética e musical única.

O projeto Cena Aberta no Sesc São Caetano propõe uma reflexão artística sobre o tempo, oferecendo ao público uma conexão rica com as histórias e vivências de gerações mais experientes. Todas as sextas-feiras de setembro, sempre às 20h, são realizadas apresentações que exploram esses temas em sintonia com a exposição “O Tempo e Suas Transformações”. Com classificação etária de 12 anos, os ingressos estarão disponíveis para venda pela rede Sesc.

Histórico dos artistas

Nascido em Santo André no ano de 1953, o poeta e artista gráfico Zhô Bertholini participa de movimentos culturais e de arte alternativa desde a década de 1970. A partir de 1994 passou a dividir com Jurema Barreto de Souza a edição da revista literária A Cigarra. Jurema também é andreense, nascida em 1957. Poeta e editora da Revista Literária A Cigarra, de 1982 a 2007. Editou, com o grupo Livrespaço, a Revista Livrespaço, ganhadora do prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), em 1994. Coordenou de 2000 a 2007, o Projeto Ler & Falar Poesia, na Casa da Palavra, ao lado de Zhô e foi membro do Conselho Municipal de Cultura de Santo André pela Comissão de Literatura, de 2004 a 2007.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dia 27 de setembro, às 20h

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Duração: 60 minutos

Recomendação etária: Não recomendado a menores de 12 anos

Ingressos: R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

Telefone para informações: (11) 4223-8800