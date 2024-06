Encontro reunirá personalidades para discutir o papel da ludicidade na educação

No próximo dia 22 de junho, o Centro Cultural Alpharrabio será palco de um encontro imperdível que promete agitar a discussão sobre o poder transformador da ludicidade na educação e na promoção dos Direitos Humanos.



Reunindo personalidades importantes como a poeta luso-brasileira Dalila Teles Veras, a roteirista e documentarista Gabriela Romeu, juntamente com os escritores Kiusam de Oliveira e Penélope Martins, a mesa redonda será um espaço de reflexão e debate sobre a relevância da literatura infantil e juvenil na formação de professores e mediadores de leitura.



O debate em foco: Com o tema “O poder da ludicidade para uma educação em Direitos Humanos, inclusiva e para a paz – Toda arte é política?”, o evento buscará explorar a interseção entre arte, educação e política. A partir das experiências e conhecimentos das convidadas, serão abordadas questões fundamentais como a importância do acesso à leitura na infância e na juventude, bem como o papel da literatura na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.



Convidados:



• Dalila Teles Veras: Professora Honoris Causa pela UFABC, Dalila Teles Veras é uma figura de destaque na cena literária do ABC Paulista. Sua poesia transcende fronteiras, estabelecendo um diálogo profundo com temas essenciais da condição humana. Além de sua contribuição como poeta, Dalila é proprietária do Centro Cultural Alpharrabio, que em 2024 celebrou 32 anos de dedicação à promoção da cultura e da arte. Sua trajetória a coloca como uma voz influente não apenas na literatura, mas também na promoção do acesso à cultura.



• Gabriela Romeu: Roteirista e documentarista, Gabriela possui vasta experiência na produção de conteúdos educativos que estimulam a reflexão e o debate sobre questões sociais.



• Kiusam de Oliveira: Escritora e pesquisadora, Kiusam é uma voz ativa na promoção da cultura afro-brasileira e na defesa dos direitos das crianças.



• Penélope Martins: Reconhecida pelo seu trabalho na literatura infantil, Penélope é autora de obras que encantam e instigam a imaginação dos jovens leitores.



Data e local: A mesa redonda terá início às 10h do dia 22 de junho, no Centro Cultural Alpharrabio, localizado na R. Dr. Eduardo Monteiro, 151 – Jardim Bela Vista, Santo André.



A entrada é gratuita e aberta ao público, sendo uma excelente oportunidade para todos os interessados em discutir e refletir sobre o papel da arte e da educação na promoção dos Direitos Humanos.

Organizado pela In Totum Cultura Criativa e com a curadoria artística da escritora Ivete Nenflidio, este evento é fruto da colaboração entre diferentes entidades e instituições. Contando com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo, em parceria com a Prefeitura de Santo André e o apoio cultural da Livraria Alpharrabio.