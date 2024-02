Encontro reúne diretoras de todas as escolas da rede municipal de Diadema

Todas as diretoras, vice-diretoras e coordenadoras pedagógicas da rede municipal direta de ensino de Diadema participaram nesta terça e quarta (30 e 31/01) de uma grande reunião no auditório do Centro de Formação Profª Lisete Arelaro, sede da Secretaria de Educação.

O encontro reuniu as equipes de todas as escolas e da Secretaria para discussões e orientações sobre o planejamento, objetivos e metas, diretrizes e atividades para 2024. Foram abordados, entre outros assuntos, o cronograma geral de volta às aulas, as etapas de discussão e elaboração do Projeto Político Pedagógico Participativo, incluindo as reuniões com os pais, visita ao território e leitura de mundo, plano de ação, composição de colegiados, assembleias e a construção coletiva das metas para o ano.

A equipe de alimentação falou sobre a contratação dos novos agentes de cozinha e as orientações para recebê-los, e apresentou um plano para diminuir a sobra de alimentos e combater o desperdício, ressaltando que as quantidades de sobras e alimentos descartados serão monitorados durante o período.

As áreas de Núcleo de Gestão de Conselhos, Comunicação, Sistema de Ensino, EJA e Financeiro também participaram do encontro, esta última apresentando detalhes sobre a entrega dos kits de material escolar e uniformes, repasse e execução de recursos e envio de prestação de contas pelas escolas. Foram passadas também orientações administrativas relativas a frequência, biometria, HTPC e sobre os programas Diadema de Dandara e Piatã, Escola Bem Cuidada, limpeza, organização e zeladoria das escolas.

Daniela Alves Gonçalves, vice-diretora da Emeb Anita Malfatti, avalia o encontro importante: “esse alinhamento nos dá uma diretriz, um direcionamento de como serão executados os programas da secretaria durante o ano”. Para a diretora da Emeb José da Silva Filho, Cleusa Pedroso, o encontro é proveitoso para rever os colegas, trocar informações e experiências e alinhar expectativas e metas para o ano: “é uma forma de coletarmos os elementos que vão nos ajudar a planejar as atividades de 2024. Cada escola tem a sua realidade, então cada um vai adaptar as diretrizes para o seu território”.

A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, avaliou que foram dois dias intensos, de agenda cheia e que valeram muito a pena: “estamos construindo a educação de Diadema juntos, em um processo coletivo. Temos que acreditar que nós podemos fazer mais e melhor, e que é a educação que vai transformar a nossa cidade”. A vice-prefeita, Patty Ferreira, finalizou agradecendo a todas as diretoras pelo esforço em prol da educação na cidade: “cada uma de vocês tem a missão de fazer a educação acontecer nos territórios, de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada região. Temos muito para entregar este ano e contamos com vocês. Estamos criando oportunidades para o futuro!”