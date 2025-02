Renata Galati participa de Encontro de Primeiras-Damas em São Paulo

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Caetano do Sul, Renata Galati, participou na quarta-feira (12/2) do Encontro de Novas Primeiras-Damas e Presidentes dos Fundos Municipais, realizado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

O evento, promovido pelo Fundo Social do Estado de São Paulo, teve como objetivo fortalecer a troca de experiências e ampliar o diálogo entre os municípios, criando condições para a implementação de estratégias eficazes no enfrentamento dos desafios sociais e na promoção do bem-estar da população.

O Fundo Social de Solidariedade desempenha um papel fundamental no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A participação de Renata Galati no encontro reforça o compromisso de São Caetano com o fortalecimento de seu Fundo Social e a implementação de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

“Saímos do evento com novas ideias e uma motivação ainda maior para tornar nossa São Caetano uma cidade cada vez mais acolhedora, com parcerias eficazes entre as instituições para o desenvolvimento social do município”, afirmou Renata.

Durante o encontro, foram apresentados os programas previstos para 2025, com destaque para os cursos de qualificação profissional, que visam promover maior empregabilidade e oportunidades para a população.