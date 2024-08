São Caetano é a 2ª cidade do País entre 100 mil e 500 mil habitantes que mais gera empregos em 2024

São Caetano do Sul é quem mais gera empregos com carteira assinada no Grande ABC em 2024, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. E levantamento realizado pela Coalize, plataforma de profissionais de RH, coloca a cidade em segundo lugar do País entre os municípios com população de 100 mil e 500 mil habitantes, atrás apenas de Barueri.

Esse é o segundo ano consecutivo em que São Caetano figura entre os municípios de 100 mil a 500 mil habitantes que mais empregam no Brasil. Em 2024, foram preenchidas mais de 3.800 vagas com carteira assinada até junho – a cidade tem 165.655 habitantes, de acordo com o Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os setores de segurança privada, vigilância e transporte de valores, supermercados e varejo são os principais motores que impulsionam a economia local.

“A desburocratização para abertura de empresas, o estreitamento com as universidades locais, a abertura de espaços que atraem novos negócios, como o Parque Tecnológico e o Coworking Municipal, são fatores que impulsionam o desenvolvimento econômico e abrem a oportunidade para mais geração de emprego na nossa cidade”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior.

O Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br) gerido pela Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia, Turismo e Inovação), atualiza semanalmente o número de vagas disponíveis para quem busca por uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Para se candidatar, o munícipe precisa apenas acessar o site, preencher os dados pessoais, cadastrar o currículo e escolher a vaga pretendida. Nesta semana, 1663 vagas estão registradas no Portal do Emprego, com salários que passam de R$ 4 mil. São 466 empresas contratantes no momento.

COMPETITIVIDADE

São Caetano do Sul também lidera o ranking de competitividade no ABC e ocupa o sexto lugar no índice nacional, de acordo com dados divulgados recentemente pelo CLP (Centro de Liderança Pública). O levantamento apresenta a realidade socioeconômica dos 404 municípios do País com mais de 80 mil habitantes. A 5ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios classificou as cidades em 65 indicadores de três áreas temáticas: sociedade, instituições e economia.