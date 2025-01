Encontro dos Clássicos abre o calendário de eventos em Ribeirão Pires nesta quinta (23)

Ribeirão Pires recebe, nesta quinta-feira (23), a primeira edição de 2025 do Encontro dos Clássicos, evento que celebra a cultura automotiva e reúne lazer, gastronomia e solidariedade em um só lugar. A atração acontece das 19h às 22h na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna e promete atrair colecionadores, apaixonados por carros antigos e famílias da região. A entrada é solidária, com a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração pet.

Com organização da Rust Garage ABC e apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, o evento traz veículos icônicos fabricados até 1999, como fuscas, Kombis, Chevettes, Opalas e outras relíquias automotivas. Além da exposição, a programação inclui shows musicais ao vivo, praça de alimentação com comidas típicas e uma campanha solidária para arrecadação de alimentos não perecíveis.

Os clássicos automóveis expostos no evento são cuidadosamente restaurados e preservados, sendo verdadeiras cápsulas do tempo que despertam nostalgia e encantam públicos de todas as idades. Para colecionadores e entusiastas, o encontro é uma oportunidade de trocar experiências e compartilhar histórias sobre os modelos exibidos.

Além de celebrar a paixão por carros antigos, o evento oferece um ambiente acolhedor para toda a família, com música ao vivo e um espaço gastronômico repleto de opções variadas, fomentando a economia local e promovendo a culinária regional.

Serviço – Encontro dos Clássicos de Ribeirão Pires

Data e horário: Quinta-feira (23), das 19h às 22h

Local: Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna

Endereço: Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro, Ribeirão Pires

Entrada: Solidária com doação de 1kg de alimento ou ração