Encanto do Natal invade Shopping Villalobos com a chegada do Papai Noel 

O Shopping Villalobos se prepara, no dia 09 de novembro, para a chegada do seu Papai Noel. A partir das 14h se inicia mais um ritual natalino, com distribuição de pipoca, doces e mimos. A seguir, personagens temáticos invadem o Villa com uma parada temática cheia de magia.

O ponto alto do dia será a chegada do Papai Noel, prevista para às 16h. O bom velhinho será recebido na decoração e cumprimentará as famílias, até seguir para o seu trono, localizado no 2º andar, onde receberá crianças e adultos para uma sessão de fotos inesquecível até às 22h.

A chegada do Papai Noel no Shopping Villalobos terá a direção artística de Fernanda Chamma, diretora, coreógrafa e veterana de produções musicais no Brasil. Para essa chegada especial, ela trouxe a leveza e agilidade nos movimentos necessários para um momento tão importante e concorrido – afinal, quem não quer um momento especial com o Papai Noel e seus ajudantes?

Após sua chegada, o Papai Noel estará presente de segunda a sábado, das 14h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h, e, no dia 24 de dezembro, das 10h às 18h.

Trenzinho do Villa

Quem for conferir a magia natalina do Shopping Villalobos na chegada do Papai Noel – e nos dias seguintes que antecedem a festa de Natal – poderá se divertir no “Expresso do Villa”, atração gratuita para crianças e adultos de um trem em tamanho real que rodeia a decoração na praça principal.

O Expresso do Villa também é a inspiração da decoração de Natal deste ano, que traz uma estação de trem sofisticada nas cores clássicas da festividade – vermelho, verde e dourado – além de toques de branco e preto num elegante padrão quadriculado.

Uma árvore de 12 metros de altura com peças gigantes de decoração e elementos como soldadinhos que parecem ter saído diretamente do espetáculo “O Quebra Nozes” concluem o cenário mágico de Natal do Shopping Villalobos.

“O Natal é a época mais encantadora do ano, e toda a decoração desse ano conseguiu traduzir a magia da data, ao mesmo tempo que trouxe a elegância que nossos clientes merecem. Desde o trem em tamanho real que dá uma volta na decoração da praça central até nosso trono pet, tudo foi pensado nos mínimos detalhes”, afirma Manuela Dias, gerente de marketing do Shopping Villalobos.

Chegada do Papai Noel – Shopping Villalobos

Quando: 09/11/2024

Horário: atividades a partir das 14h; chegada às 16h

Onde: 2º andar (Trono do Papai Noel)

Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, São Paulo/SP