EMTU recebe ação sobre saúde mental no Terminal Santo André

Nesta terça-feira (21), o Terminal Santo André Leste da EMTU terá uma ação especial relacionada ao Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental para melhoria da qualidade de vida. Nessa parceria entre a EMTU e o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Sociopsicodrama (NEPSAR), o objetivo é conscientizar os passageiros sobre o valor e os cuidados com o bem-estar emocional.

Psicodramatistas e psicólogos do NEPSAR vão interagir com o público por meio de atividades relacionadas ao tema “Quem cuida da mente, cuida da vida”. Haverá exposições de fotos, banners explicativos e dinâmicas com os passageiros, mostrando que o diálogo e a comunicação podem colaborar na solução dos problemas afetivos. Entre as atividades interativas estão demonstrações de exercícios físicos e técnicas de relaxamento para ajudar a lidar com o estresse e a ansiedade. Os psicólogos também estarão à disposição para informar sobre onde buscar ajuda, caso necessário, e como identificar sinais de que é hora de cuidar mais da mente.

Janeiro Branco é um movimento iniciado em 2014 no Brasil com o objetivo de chamar a atenção para as necessidades relacionadas à saúde mental. O mês de janeiro foi escolhido porque percebeu-se que este é o período em que as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano.

Data: 21/01

Horário: 10h às 13h

Local: Terminal Metropolitano Santo André Leste

Endereço: Rua Visconde de Taunay, s/n – Centro – Santo André/SP