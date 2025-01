Saúde Mental: A importância da atividade física para a mente e bem estar integral

Mais do que uma data no calendário, a campanha Janeiro Branco – movimento dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental – é um convite para revermos nossas escolhas e buscarmos o equilíbrio que tanto impacta na nossa qualidade de vida. A iniciativa enfatiza como pequenos hábitos diários podem transformar nosso bem-estar, destacando a atividade física como um aliado fundamental para a saúde emocional e mental.

“Não há saúde mental sem saúde física. Corpo e mente estão conectados, e precisamos entender que saúde mental vai muito além do que apenas treinar o pensamento ou conhecer nossa psique. Para termos uma vida mais equilibrada e saudável, é fundamental integrar esses dois pilares. Quando negligenciamos o corpo, estamos comprometendo a saúde mental”, destaca Juliana Romantini – treinadora corpo & mente, especialista em Mindfulness, habilitada em Medicina do Estilo de Vida por Harvard e criadora do método Prática Integral.

Segundo ela, a prática de exercícios físicos, aliada a uma alimentação equilibrada e a técnicas de relaxamento, cria um ciclo positivo que reflete diretamente no nosso estado emocional e mental. Romantini explica que atividades físicas regulares, como exercícios aeróbicos, alongamentos ou mesmo simples caminhadas, podem reduzir níveis de estresse, aumentar a produção de endorfina e promover a melhora da gestão das emoções.

“O movimento do corpo, quando praticado de forma consciente e equilibrada, é uma das maneiras mais poderosas de fortalecer a mente. Incentivo meus alunos a fazerem análises periódicas de seus hábitos e a incorporarem práticas físicas e mentais no dia a dia. Essas ações nos tornam mais preparados para a rotina da vida moderna, promovendo mais qualidade de vida”, pontua.

Olhar integral – Para ajudar as pessoas a encontrar esse equilíbrio, a especialista defende o olhar integral para o cuidado com a saúde. “Quando cuidamos da mente e do corpo de maneira integrada, estamos fortalecendo nossa capacidade de lidar com os desafios do mundo, melhorando nossa resiliência e nossa saúde mental”, afirma.Em um momento em que os índices de transtornos relacionados à saúde mental estão em ascensão, a especialista enfatiza a importância de mudarmos pequenas atitudes diárias para cultivar um estado mental saudável.

“O primeiro passo é reconhecer que nossa saúde mental também exige atenção constante. A prática de mindfulness, o autocuidado e, principalmente, a atividade física são ferramentas que ajudam a construir um alicerce forte para a mente e o corpo. Durante o Janeiro Branco, convido todos a refletirem sobre a conexão profunda entre o físico e o mental”, conclui.