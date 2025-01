Janeiro Branco: Desafios e cuidados com a saúde mental dos idosos

O mês de Janeiro Branco é reconhecido no Brasil como um período dedicado à promoção da saúde mental, simbolizando renovação e novos começos. Esta época do ano é tradicionalmente marcada pela definição de metas e objetivos, representando uma “folha em branco” que se espera preencher com novas experiências. No entanto, para os idosos, a perspectiva de recomeçar pode apresentar desafios significativos.

Segundo a psicóloga Luciane Corrêa, especialista em Psicologia Positiva, é fundamental compreender as diferenças nas questões de saúde mental entre os idosos e outras faixas etárias. “Envelhecer não é uma tarefa fácil. Muitos idosos enfrentam a falta de um horizonte futuro devido à diminuição da vitalidade física e à realização de projetos pessoais ou familiares”, explica Luciane, que atua em Florianópolis, Santa Catarina.

Para muitos, a aposentadoria marca o início de um período difícil. Enquanto alguns podem encarar esse momento com alegria, outros podem sentir-se excluídos da sociedade. “A rotina dos filhos e a vida familiar deles pode deixar os idosos se sentindo sozinhos se não tiverem atividades que os preencham”, complementa a profissional.

A solidão e a falta de propósito podem levar ao desenvolvimento de problemas como ansiedade e depressão. Luciane destaca que muitos idosos ficam presos às suas perdas, como a vitalidade e a companhia dos familiares, o que intensifica sentimentos depressivos. Além disso, preocupações financeiras e de saúde também podem gerar ansiedade nesse grupo.

O tratamento psicológico para idosos apresenta desafios únicos. Segundo Luciane, essa faixa etária já possui um conjunto fixo de aprendizados que influencia sua forma de reagir emocionalmente aos estímulos externos. “Os idosos costumam ter dificuldades em mudar suas opiniões durante as sessões terapêuticas”, aponta.

A nostalgia e a tristeza são sentimentos comuns entre os mais velhos, muitas vezes dificultando o tratamento eficaz. Luciane observa que alguns idosos podem ter dificuldades até mesmo em aceitar sua aparência refletida no espelho, o que pode impactar ainda mais seu estado emocional.

A família deve estar atenta a sinais que indicam problemas emocionais nos idosos. O isolamento social é um dos principais alertas. A psicóloga aconselha: “É importante observar se o idoso está se mantendo recluso em casa, demonstrando falta de vontade para interagir ou alterações no apetite.” Outros comportamentos preocupantes incluem desrespeito a orientações médicas sobre hábitos alimentares ou consumo de substâncias prejudiciais.

Por outro lado, existem indicadores positivos que podem refletir um bom estado emocional nos idosos. Atividades prazerosas e o desejo de interagir socialmente são bons sinais. “Quando um idoso demonstra interesse em fazer algo criativo ou simplesmente conviver com a família, isso indica uma disposição saudável”, diz Luciane.

A fé também desempenha um papel significativo na saúde mental dos idosos. A psicóloga acredita que aqueles que desenvolvem uma espiritualidade tendem a lidar melhor com as adversidades da vida e encontram alegria nas pequenas coisas.

A atividade física é outra ferramenta valiosa tanto na prevenção quanto no tratamento da depressão e ansiedade em idosos. “Exercícios físicos adaptados às capacidades do idoso ajudam na produção de neurotransmissores que promovem o bem-estar”, afirma Luciane.

A integração social por meio de grupos voltados para a terceira idade também é benéfica. O apoio psicológico pode fornecer um espaço seguro para discussões emocionais e fortalecer laços sociais entre os participantes.

Luciane enfatiza ainda a relevância da Psicologia Positiva no tratamento de idosos. Essa abordagem busca explorar as virtudes e valores pessoais, ajudando-os a enxergar seu potencial além das perdas acumuladas ao longo da vida. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) também se mostra eficaz ao buscar modificar padrões disfuncionais de pensamento e comportamento.

Em resumo, o Janeiro Branco destaca a necessidade urgente de atenção à saúde mental dos idosos, reconhecendo tanto os desafios quanto as oportunidades para promover o bem-estar nesta fase da vida.