EMTU promove ações para passageiros em apoio ao Dezembro Vermelho

Em apoio ao Dezembro Vermelho, mês de mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) realiza uma série de ações de conscientização ao longo do mês para passageiros do transporte metropolitano na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista.

Em parceria com a Proz Educação, nesta terça-feira (3/12) os passageiros do Terminal Metropolitano São Mateus vão receber orientações sobre prevenção, cuidados e tratamento de HIV/AIDS e infecções sexualmente transmissíveis, além de aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

Na Baixada Santista, por meio da Campanha “Fique Sabendo”, a prefeitura de Santos vai distribuir preservativos e lubrificantes no dia 5/12 na Estação Ana Costa do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos), reforçando que a prevenção é importante e que o diagnóstico precoce da doença possibilita maior qualidade de vida a pessoas com HIV.

No dia 9/12, a EMTU em parceria com o Programa Municipal de IST/HIV/Hepatites Virais de São Bernardo do Campo, distribuirá para passageiros do Terminal Metropolitano Ferrazópolis autotestes de HIV, orientando o público sobre o enfrentamento ao HIV/Aids.

Dezembro Vermelho – é uma campanha que visa conscientizar a população para o diagnóstico precoce e a prevenção contra o HIV, AIDS e outras ISTs. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, mais de 1 milhão de pessoas vivem com HIV/AIDS no Brasil, sendo o Estado de São Paulo o lugar com mais infectados: cerca de 310 mil pessoas. Os sintomas mais comuns das doenças são febre constante, manchas na pele, calafrios, dor de cabeça e dor de garganta.

Programação

Data e horário: 3/12, das 9h às 13h

Local e endereço: Terminal São Mateus (Av. Adélia Chohfi, 100 – Jardim Vera Cruz, São Paulo – SP)

Data e horário: 5/12, das 9h às 12h

Local e endereço: Estação Ana Costa do VLT, em Santos

Data e horário: 9/12 (10h às 14h)

Local e endereço: Terminal Ferrazópolis (Rua Pedro Henry, 250, Vila Olga, São Bernardo do Campo)