EMTU promove ações de prevenção às hepatites em terminais metropolitanos da Grande SP

Até o final do mês, os terminais metropolitanos da EMTU promoverão ações de apoio ao Julho Amarelo, campanha que procura informar e conscientizar sobre prevenção às hepatites. Os passageiros das linhas intermunicipais terão disponíveis folhetos informativos e poderão realizar testes rápidos para hepatites B e C, HIV, sífilis, glicemia, além de aferição de pressão arterial.

A programação começa nesta terça-feira (24) no Terminal Carapicuíba, com parceria da escola Grau Técnico Anhangabaú e Secretaria da Saúde de Carapicuíba, seguindo na quinta-feira (26) para o Terminal São Mateus, em parceria com o CTA São Mateus. Na segunda-feira (29), no Terminal Diadema, e na quarta-feira (31), no Terminal Bortolosso, em Osasco, os eventos têm como parceiros o Instituto Proz Educação.

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Nem sempre a doença apresenta sintomas, mas quando aparecem, estes se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. No caso específico das hepatites virais, que são o objeto da campanha Julho Amarelo, estas são inflamações causadas por vírus classificados pelas letras do alfabeto em A, B, C, D (Delta) e E.

Segundo o Ministério da Saúde, entre 2000 e 2022, foram diagnosticados 750.651 casos de hepatites virais no Brasil. Desse total, o maior percentual é de hepatite C (39,8%), seguido de hepatite B (36,9%) e hepatite A (22,5%). Em relação à mortalidade, de 2000 a 2021, foram 85.486 óbitos por hepatites virais. A infecção pelo vírus C é o de maior letalidade, concentrando 76,1% dos óbitos, seguido pela hepatite B (21,5%) e, muito abaixo, está a hepatite A (1,5%).

Julho Amarelo – A campanha “Julho Amarelo” foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais.

Serviço – Ações da EMTU em apoio ao Julho Amarelo

Local: Terminal Metropolitano de Carapicuíba

Data: 23/07

Horário: 10h às 14h

Endereço: Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 53, Carapicuíba

Local: Terminal Metropolitano de São Mateus

Data: 24/07

Horário: 9h às 16h

Endereço: Avenida Adélia Chohfi, 100, Jardim Vera Cruz

Local: Terminal Metropolitano de Diadema

Data: 23/07

Horário: 9h às 13h

Endereço: Avenida Conceição, s/n, Parque Mamede, Diadema

Local: Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso

Data: 23/07

Horário: 9h às 13h

Endereço: Praça dos Emancipadores – Quitaúna, Osasco