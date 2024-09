Empresas oferecem 40 vagas para jovens em curso gratuito de qualificação profissional

As empresas Maxion Wheels e MWM estão com inscrições abertas para curso gratuito de qualificação profissional. São 40 vagas disponíveis para jovens residentes próximos às unidades das empresas e que tenham renda per capita de até um salário mínimo por pessoa.

A iniciativa é fruto de um convênio firmado entre a empresa e o Formare, programa de qualificação profissional para jovens em vulnerabilidade social, da Fundação Iochpe.

Veja abaixo mais informações sobre as inscrições:

Empresa: Maxion Wheels

Local: Limeira (SP)

Quantidade de vagas: 20

Curso: Assistente de Produção Industrial

Período de inscrições: até 6 de outubro

Requisitos: ter nascido entre 2007 e 2009; estar cursando ou ter concluído o ensino médio em rede pública de ensino; ter renda familiar per capita* (por pessoa) de até um salário mínimo; não ter parentesco de primeiro grau com colaboradores da empresa; ter interesse pela área do curso (preferencialmente); não ter frequentado cursos profissionalizantes.

Benefícios: bolsa auxílio de estudos; alimentação no local das aulas; uniforme; transporte; material didático para uso durante o curso; plano médico e odontológico; equipamento de proteção individual e coletivo (para aulas teóricas e práticas quando necessário).

Etapas para inscrição:

a) Acesse o link https://ava.fiochpe.org.br/login para ser direcionado a página de cadastro da plataforma e preencha os dados do cadastro (não esqueça de escrever seu e-mail e telefone de contato corretamente e não esqueça da senha);

b) Em seguida, acesse o site https://ava.fiochpe.org.br/course/view.php?id=268 utilizando seu e-mail (login) e senha para realizar sua auto inscrição;

c) Ao acessar a área do Processo Seletivo, você deverá responder uma pergunta inicial sobre sua Idade para ter acesso aos Termos de Aceite e Confidencialidade da plataforma;

d) A liberação da ficha de inscrição (dados pessoais e perfil do candidato) só será feita após o preenchimento completo das etapas anteriores;

e) Por fim, o candidato deverá preencher uma pesquisa de opinião, avaliando todas as etapas do processo seletivo (a participação é importante, mas não é avaliativa e nem desclassificatória).

É importante que os candidatos leiam o Edital do Processo Seletivo (disponível no AVA) com atenção.

Informações por e-mail: [email protected] e/ou pelos telefones (19) 3404-2137 ou (19) 3404-2234.

Empresa: MWM

Local: São Paulo (SP)

Quantidade de vagas: 20

Curso: Assistente Administrativo e Industrial

Período de inscrições: até 30 de setembro

Requisitos: ter nascido entre 2007 e 2008; estar cursando ou ter concluído o ensino médio em rede pública de ensino; ter renda familiar per capita* (por pessoa) de até um salário mínimo; ter interesse pela área do curso (preferencialmente); não ter frequentado cursos profissionalizantes.

Benefícios: bolsa auxílio de estudos, alimentação, uniforme, auxílio transporte, material didático para uso durante o curso, seguro de vida em grupo, assistência médica ambulatorial, equipamento de proteção individual e coletivo (para aulas teóricas e práticas quando necessário)

Etapas para inscrição:

a) Acesse o link https://ava.fiochpe.org.br/login para ser direcionado a página de cadastro da plataforma e preencha os dados do cadastro (não esqueça de escrever seu e-mail e telefone de contato corretamente e não esqueça da senha);

b) Em seguida, acesse o site https://ava.fiochpe.org.br/course/view.php?id=278 utilizando seu e-mail (login) e senha para realizar sua auto inscrição;

c) Ao acessar a área do Processo Seletivo, você deverá responder uma pergunta inicial sobre sua Idade para ter acesso aos Termos de Aceite e Confidencialidade da plataforma;

d) A liberação da ficha de inscrição (dados pessoais e perfil do candidato) só será feita após o preenchimento completo das etapas anteriores;

e) Por fim, o candidato deverá preencher uma pesquisa de opinião, avaliando todas as etapas do processo seletivo (a participação é importante, mas não é avaliativa e nem desclassificatória).

É importante que os candidatos leiam o Edital do Processo Seletivo (disponível no AVA) com atenção.

Informações por e-mail: [email protected] ou [email protected]; e Whatsapp (11) 98784-6239 ou (11) 94242-0739