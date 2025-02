Empresas de diversos setores oferecem vagas para jovens talentos

Shopee, Grupo Amil, Alupar, Evertec + Sinqia e PPG estão com inscrições abertas para seus programas de estágio de 2025, oferecendo cerca de 120 vagas em diversas áreas. As oportunidades são voltadas para estudantes de ensino superior e técnico, com posições distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. O prazo de inscrição varia entre 28 de fevereiro e 2 de abril, a depender da empresa.

Os processos seletivos são conduzidos e/ou divulgados pela Companhia de Estágios, líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes. Confira abaixo os requisitos para conquistar uma dessas vagas e impulsionar sua carreira profissional este ano.

Shopee oferece vagas em São Paulo com diversas áreas para estagiários

A Shopee, marketplace de Singapura, está com inscrições abertas para o seu Estágio 2025. A oportunidade é para estudantes de cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, com conclusão entre julho de 2026 e julho de 2027. O estágio será em regime híbrido e as vagas são em áreas como Data & Analytics, Desenvolvimento de Negócios, Marketing, entre outras. A bolsa-auxílio é compatível com o mercado e o prazo de inscrição vai até o dia 02/04.

Inscrição: Shopee Estágio 2025

Alupar oferece estágio em modelo híbrido na área de energia elétrica

A Alupar, especializada em transmissão e geração de energia elétrica, oferece 15 vagas para seu Programa de Estágio 2025. As oportunidades são em São Paulo e exigem que os candidatos estejam matriculados em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Engenharias, com formatura entre julho e dezembro de 2027. A bolsa-auxílio será de R$2.000,00 e o prazo de inscrição vai até 16/03.

Inscrição: Alupar Estágio 2025

Grupo Amil abre vagas de estágio em Saúde

O Grupo Amil, do setor de saúde, está com o Programa de Estágio Assistencial 2025. São 26 vagas para diversas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Os candidatos devem cursar Fonoaudiologia, Psicologia ou Terapia Ocupacional, a partir do 5º semestre. Os benefícios incluem Plano de saúde e Vale-refeição. A bolsa-auxílio é compatível com o mercado e o prazo de inscrição vai até 14/03.

Inscrição: Grupo Amil Estágio 2025

Evertec + Sinqia abrem vagas de estágio nas áreas de tecnologia e comunicação

Evertec + Sinqia, companhias de tecnologia e transações financeiras, oferecem 6 vagas de estágio, com bolsa de R$1.500,00 (RJ) e R$2.000,00 (SP). As vagas são para estudantes de Administração, Comunicação Social, Marketing, entre outras áreas, com formatura prevista até dezembro de 2027. O prazo de inscrição vai até 03/03.

Inscrição: Evertec + Sinqia Estágio 2025

PPG oferece vagas de estágio em várias localidades e áreas

A PPG, atuando no ramo de tintas e revestimentos, tem vagas abertas para seu Programa de Estágio 2025. São 25 vagas em Gravataí/RS, Pinhais/PR e Sumaré/SP. Candidatos devem estar matriculados em Administração, Ciência de Dados, Engenharias, entre outras áreas, com formação prevista a partir de junho de 2026. A bolsa-auxílio varia entre R$1.283,00 e R$1.800,00.

Inscrição: PPG Estágio 2025