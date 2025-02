CIEE realiza Maratona de Vagas com 11,6 mil oportunidades em SP

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem do País, promove nesta quinta-feira, 20, das 9h às 15h, a tradicional Maratona de Vagas. Além das 11,6 mil oportunidades disponíveis na capital, a instituição contará com aplicação de provas e entrevistas ao longo da ação.

Triagem e Atendimento

Ao chegarem à sede da Instituição, localizada no Itaim Bibi, os jovens e estudantes serão triados entre: cadastrados, ou não, no sistema do CIEE. No saguão do prédio serão disponibilizados 50 pontos de atendimento, que podem chegar a 60 de acordo com o volume de pessoas.

Após a triagem inicial e compatibilidade com uma das vagas disponíveis, os interessados serão direcionados ao Edifício Integração do CIEE, localizado ao lado da sede. Nas dependências será possível realizar provas dos processos seletivos públicos em vigor, que representam mais de 9,2 mil oportunidades, e serão realizadas entrevistas in loco para diversas vagas de estágio e aprendizagem para empresas do setor de varejo e saúde.

Oportunidades de Direcionamento

De acordo com Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, os participantes terão a oportunidade “de sair do evento já direcionados para uma oportunidade”. Para garantir a participação na Maratona, a recomendação é que o interessado tenha em mãos um comprovante de residência (pode ser no nome dos pais ou parentes próximos), RG e CPF.

Serviço

Maratona de Vagas (Sede CIEE)

Data e Horário: 20/02, das 09h às 15h

Endereço: Rua Tabapuã, 445 – Itaim Bibi, São Paulo

Gratuito