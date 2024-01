Emprega Diadema realiza segunda ação do ano para intermediação de 42 vagas

Nesta quinta, dia 25 de janeiro, será realizada mais uma ação do programa Emprega Diadema neste ano, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Ela vai intermediar, na sede da Secretaria, das 9h às 13h, o processo seletivo de 42 vagas, oferecidos por quatro empresas, para os cargos de Operador de Loja, Açougueiro e Auxiliar de Açougueiro, Atendente de Padaria e Repositor, Limpador de Vidros, Auxiliar de Limpeza (masculino e feminino), Fiscal de Loja e Operador de Loja para PCD (Pessoas com Deficiência). Na ocasião ficarão frente a frente quem procura emprego e os representantes das empresas que querem preencher vagas. Na semana passada a Secretaria intermediou a contratação de 33 profissionais (6 cozinheiros e 26 ajudantes de cozinheiro), por meio dessa ação, para a empresa Premium Refeições Coletivas, com sede na capital.

“Vamos realizar ações de empregabilidade toda quinta-feira. Na semana passada tivemos duas empresas aqui e nesta quinta, dia 25, teremos outras quatro interessadas em contratar”, explica Lucilene Novais, diretora do Departamento de Articulação Empresarial da Secretaria.

“Nosso banco de dados tem mais de 21 mil currículos. Levantamos aqueles que se enquadram nos critérios exigidos, fazemos o contato e aqui eles são entrevistados pelo pessoal do RH da empresa. Se estiver dentro do perfil ele sai daqui com a relação de documentos e com a carta para fazer o exame médico”, explica Kelly Silva, uma das gestoras do Emprega Diadema.

Os interessados em vagas de emprego devem fazer o cadastro no site https://emprega.diadema.sp.gov.br/