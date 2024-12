Empreendedora aumenta produção de doces natalinos com financiamento de SP

A época do Natal representa uma oportunidade para empreendedores expandirem os negócios e surpreenderem os clientes com produtos especiais para a data. Raquel Aprigio, de 48 anos, proprietária de uma cafeteria que oferece um cardápio artesanal variado, é um exemplo de como aproveitar o período. Pela segunda vez, ela recorreu ao empréstimo do Banco do Povo Paulista (BPP), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), para investir na aquisição de equipamentos e ingredientes.

O investimento garantiu uma produção ampliada de sobremesas e pratos salgados para as festividades de fim de ano. Dezembro é o mês em que a confeiteira registra o maior número de vendas, com um aumento de 35% em relação aos outros meses.

“Em novembro, consegui o financiamento necessário para adquirir a panela mexedora de recheios, um item que há anos precisava para agilizar a produção das sobremesas que fazem grande sucesso no Natal e no Ano Novo. Além disso, utilizei os recursos para comprar os ingredientes e aprimorar as embalagens, com o objetivo de agregar mais valor ao produto final, tornando-o atrativo para os clientes e potencializando as vendas durante as festas”, diz a empreendedora de Divinolândia, pertencente à região administrativa de Campinas.

De acordo com pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), as vendas de alimentos típicos de fim de ano podem crescer até 40%, impulsionadas por grandes marcas do mercado e pelos pequenos empreendedores. Raquel trabalha com a filha, Sabryna Aprigio, e aproveita a alta na demanda para oferecer um cardápio diversificado, com chocolates, doces natalinos e pratos salgados. Os empréstimos do BPP foram essenciais para a confeiteira expandir o negócio.

“O período do fim de ano é fundamental para destacar nossos produtos tradicionais e os especiais. A taxa de juros reduzida do Banco do Povo foi um diferencial importante, uma excelente opção. O atendimento da Geovana, representante do banco, foi maravilhoso e me permitiu conseguir dois empréstimos sem complicações”, elogia Raquel.

Linhas de crédito

O Banco do Povo possui três linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. Além disso, os participantes fazem um curso de capacitação empreendedora, promovido gratuitamente pelo Qualifica SP e pelo Sebrae, para aprender ou se aperfeiçoar na gestão do seu negócio.



Para saber quais são as unidades conveniadas ao Banco do Povo, conferir a lista dos documentos necessários para solicitar o microcrédito e saber as taxas de juros, basta acessar a página do Banco do Povo Paulista, no site da SDE.