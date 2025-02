Empate empolgante entre São Paulo e Velo Clube em Brasília

Na noite desta quinta-feira (13/2), a Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, foi palco de um emocionante confronto pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, onde São Paulo e Velo Clube empataram em 3 a 3. O destaque da partida foi Luciano, que anotou dois gols para o Tricolor, enquanto André Silva também deixou sua marca. Pelo lado do Velo, Sillas, Daniel Amorim e Jefferson Nem foram os responsáveis pelos gols da equipe de Rio Claro.

Análise do Confronto

O jogo começou com o São Paulo demonstrando maior intensidade, buscando abrir o placar logo nos minutos iniciais. No entanto, a equipe enfrentou dificuldades em criar oportunidades efetivas devido a erros de passe. Por sua vez, o Velo Clube aproveitou a chance de se organizar em campo e começou a pressionar mais o setor defensivo do adversário.

A primeira grande chance veio aos 24 minutos, quando Luciano fez uma tabela com Enzo Diaz e, com um chute potente, colocou o Tricolor na frente: 1 a 0. Logo em seguida, Calleri quase ampliou após um cruzamento de Oscar, mas a finalização resultou em escanteio. O Velo Clube não se abateu e respondeu rapidamente: Léo Campos cruzou para Sillas igualar o marcador em 1 a 1.

Antes do término do primeiro tempo, Calleri recuperou-se da marcação e assistiu Luciano, que não desperdiçou a oportunidade e marcou seu segundo gol na partida, colocando o São Paulo à frente novamente com um 2 a 1.

Na etapa complementar, ambos os times tiveram oportunidades de marcar, mas o domínio parecia estar com o Tricolor Paulista. A melhor chance surgiu aos 23 minutos com Lucas Moura, que não conseguiu finalizar com precisão. Em uma das raras investidas do Velo Clube, Daniel Amorim fez um belo gol de fora da área aos 27 minutos, empatando novamente: 2 a 2.

O São Paulo reagiu rapidamente após o susto e voltou a pressionar. Aos 35 minutos, Patryck fez um cruzamento perfeito para André Silva desviar e colocar o time novamente à frente: 3 a 2. Porém, a partida ainda reservava emoções até o fim. No último minuto de jogo, Jefferson Nem capitalizou uma falha defensiva do Tricolor e selou o empate em 3 a 3.

