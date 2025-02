São Paulo se prepara para confronto com Velo Clube e mantém revezamento no elenco

Após um empate contra a Inter de Limeira, o São Paulo FC retomou os treinos no Estádio Mané Garrincha. Na manhã de terça-feira (11), a equipe iniciou a preparação para o duelo marcado contra o Velo Clube, que ocorrerá na próxima quinta-feira (13), também na capital federal.

Os atletas que foram titulares na partida anterior realizaram atividades de recuperação, enquanto os demais jogadores participaram de um treino em campo. Essa abordagem é parte da estratégia do técnico Zubeldía, que deve continuar com o sistema de revezamento entre os jogadores, escalando um time alternativo para o embate contra o Velo.

Essa decisão não apenas visa minimizar o desgaste físico dos atletas, mas também permite que o elenco esteja em condições ideais para o importante clássico contra o Palmeiras, programado para o final de semana. O São Paulo ocupa atualmente a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista, somando 14 pontos e se aproximando da classificação para a próxima fase.

Entre os jogadores que devem se destacar na próxima partida está Luciano, que retorna após cumprir suspensão. Outro atleta que pode fazer sua estreia é Wendell, que deverá ser relacionado pela primeira vez e tem a oportunidade de ganhar seus primeiros minutos em campo.