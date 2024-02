Emovere Estúdio de Dança apresenta espetáculo Cats no Teatro Gamaro

A Emovere Estúdio de Dança encena a sua versão de Cats, musical composto por Andrew Lloyd Webber que teve sua estreia em Londres em 1981, mas que desde a sua abertura, já foi apresentado em mais de vinte países, traduzido em mais de dez idiomas, tendo recebido mais de trinta prêmios. O espetáculo, com direção geral e produção de Silvana Passos e com direção artística assinada pelo bailarino, professor e coreógrafo Rafael Johnny, é uma adaptação livre do musical e acontece no Teatro Gamaro, em duas sessões, no dia 2 de março: às 17h e às 19h30. Os ingressos custam R$80,00 (inteira) e R$40,00 (meia-entrada e promocional) e estão disponíveis no site: www.eventbrite.com/catsemovere

O musical da Broadway conta a história de uma tribo de gatos, chamado Jellicle – palavra que só eles sabem o devido significado – que se reúnem uma vez por ano no Jellicle Ball para saberem quem, entre eles, será o escolhido por seu velho e sábio líder Deuteronômio para ir a um lugar mágico e poder renascer para uma nova vida Jellicle.

O espetáculo, uma adaptação livre da Emovere Estúdio de Dança, foi inspirado no musical da Broadway. A releitura mantém a história original, mas o que predomina é a linguagem da dança. São nove coreografias nos estilos jazz, contemporâneo, ballet clássico e hip hop, encenadas por bailarinos e dançarinos profissionais, mas também pelos alunos de diferentes faixas etárias da Emovere – desde crianças a partir de 5 anos até adultos acima de 50.

A concepção artística é um dos destaques da produção, como por exemplo, a criatividade com a qual figurinos são elaborados pelas mãos de Aleh Ferrer, mas que ao mesmo tempo, dialogam e se somam aos elementos que possibilitam a transformação de seres humanos em gatos – a maquiagem, a expressão corporal e a interpretação artística – resultado de estudos de dramaturgia. Mas o cenário e a iluminação também dão o toque para permitir ao elenco atuações que representam cada um dos gatos e suas personalidades – para criá-los ao invés de imitá-los.

“Um espetáculo contagiante e misterioso do começo ao fim. Com muita dança, canto e interpretação que fará com que o público se sinta envolvido e emocionado, até mesmo para aqueles que já vivenciaram o Cats da Broadway. O diferencial dessa montagem é a presença de diversos estilos de dança, a participação de uma faixa etária ampla e a classificação como um espetáculo de dança e não um musical. Mesmo algumas músicas sendo cantadas e textos interpretados ao longo do espetáculo, ainda se caracteriza como um espetáculo de dança, uma vez que mais de 50% do show é apenas dançado. Vamos apresentar algumas cenas faladas que ajudam na ligação do enredo, com a participação especial de uma cantora ao vivo, a Iris Bassi”, explica Silvana Passos.

A releitura pela Emovere Estúdio de Dança também traz os momentos mais memoráveis do musical. No palco, a cantora e atriz Iris Bassi canta, ao vivo, a música Memory, enquanto bailarinos performam em cena. Também merece destaque a interpretação da música Jellicle Ball, momento em que crianças, adolescentes e adultos se juntam e sobem ao palco em uma coreografia que contagia.

Será assim que os gatos possuem suas sete vidas?

Não sabemos! Mas sabemos que é um espetáculo recheado de muitas curiosidades sobre os felinos, com cenário que se passa dentro de um ferro-velho. As coreografias nos estilos jazz, contemporâneo, ballet clássico e hip hop são o principal elemento que marca esse espetáculo: muita DANÇA!

Serviço

Cats – Emovere Estúdio de Dança

Data: sábado, dia 2 de março de 2024

Horário: duas sessões | às 17h e às 19h30

Local: Teatro Gamaro | Rua Dr. Almeida Lima, n° 1176 – Mooca – São Paulo/SP

Duração: 60 minutos (sem intervalo)

Ingressos: R$80,00 (inteira) e R$40,00 (meia-entrada e promocional)

www.eventbrite.com/catsemovere

Crianças até quatro anos e idosos a partir de 90 anos não pagam, mediante apresentação de documento de identidade com foto na bilheteria do teatro

Valor promocional: desconto de 50% no valor do ingresso (inteira) para quem levar 1kg de alimento não perecível. As doações devem ser entregues no dia do evento, diretamente na bilheteria do teatro. O arrecadado será doado para moradores de rua e casas de abrigo

Capacidade do teatro: 762 lugares

Classificação Livre

Acesso à cadeirante

Mais informações: www.emovereestudiodedanca.com / @emovereestudiodanca

Ficha Técnica

Direção Geral & Produção: Silvana Passos

Direção Artística: Rafael Johnny

Assistente de Produção: Aline Teixeira Assessoria

Coreografias: Emovere Estúdio de Dança | Ana Trevisan, Diego Branco, Gabriel Luz, Rafael Johnny e Silvana Passos

Trilha Sonora: Andrew Lloyd Webber e T. S. Eliot.

Iluminação e Sonoplastia: Terceiro Sinal – Rodrigo Sabino

Cenografia & Audiovisual: Emovere Estúdio de Dança

Figurinos: Atelier Aleh Ferrer

Fotografia & Filmagem: Alex Sandro

Assessoria de Imprensa: Marrese Assessoria

Assessoria de Palco & Bilheteria: Aline Teixeira

Elenco

Velho Deuretonômio: Fábio Fernandes

Grizabella: Iris Bassi

Mistoffelees: Gabriel Luz

Rum Tum Tugger: Rafael Johnny

Macavity: Ana Paula Trevisan

Jellicle Cats: Adriana Zveibil; Alice Olo; Ana Paula Trevisan; Beatriz Ruvieri; Carolina Barcelos; Cinthia Fittipaldi; Cloe Brandão; Cristina Alves; Rodrigo Silva; Érica Giovanetti; Felippa Silva; Gabriel Luz; Gabriela Marzocchi; Iris Bassi; Isabela Mello; Isabella Azevedo; Julia Jacinto; Juliana Martins; Karina Ponzoni; Laura Travassos; Letícia Camalionte; Lia Beltran; Luciana Divizis; Maria Carolina Souza; Lu Ayala; Maria Luiza Souza; Maria Luiza Toledo; Mariana Rogers; Mônica Winik; Patrícia Marrese; Rafael Johnny; Raquel Iannarelli; Sofia Guilherme; Sofia Hong e Thais Gomes.