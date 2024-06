Emea abre inscrições para atividades gratuitas de educação ambiental

Com o objetivo sensibilizar os andreenses e engajar ações de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, a Emea (Escola Municipal de Educação Ambiental) Parque Tangará – Parque Escola, em Santo André, realizará a segunda edição do Emea Pró-Clima. A ação ocorrerá no dia 29 de junho (sábado), das 10h às 16h, e para conferir a programação completa basta acessar o site www.parqueescola.org.br

A programação da Emea Pró-Clima é destinada à comunidade escolar e aos munícipes a partir de parcerias e atividades com secretarias da Prefeitura e autarquia municipal, sendo elas: Secretaria de Educação, Semasa, Unidade de Cerimonial, Eventos e Lazer, Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego.

Entre as atividades, durante todo o evento, estão pintura e arte comunitária, troca de mudas de suculentas, troca de livros e brinquedos e atividades físicas como alongamento, Yoga e Tai Chi Chuan.

Uma gincana ecológica também integra a programação. A iniciativa promove a sensibilização ambiental de forma divertida, e os pequenos andreenses poderão brincar e aprender a importância do destino correto dos resíduos e o impacto dos mesmos na geração de gases de efeito estufa, um grande vilão para as mudanças climáticas.

Em parceria com o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), a Emea receberá o Breshopping Sustentável, um brechó ambientalmente responsável em que a moeda é a solidariedade a partir da reutilização de roupas em bom estado entregues nas estações de coleta do Semasa pelos moradores da cidade.

Na ocasião, serão ofertadas roupas e sapatos pelo Departamento de Resíduos Sólidos do Semasa, sendo de três a cinco peças por pessoa. O objetivo é fortalecer a troca de roupas e sapatos, promover o consumo consciente e as atividades realizadas pelo serviço municipal de saneamento ambiental.

O evento contará também com a participação da Incubadora Pública, formada por empreendedores andreenses que comercializam produtos locais, com menor pegada de carbono, além da venda de alimentos, doces e salgados, cosméticos e artesanatos.

Haverá ainda a venda de produtos locais, com origem do reaproveitamento de materiais, visando fortalecer a sustentabilidade por meio do protagonismo ambiental, social e econômico pelo Núcleo de Projetos Especiais.

O público poderá participar de palestras, como a de “Soluções baseadas na natureza, riscos ambientais e mudanças climáticas”. Os interessados devem realizar as inscrições pelo formulário: https://forms.gle/9fNWtnFs6msfGwRr7. Com início às 14h, a atividade ministrada por Edilene Vieira Fazza e Robson Moreno contará com emissão de certificado.

O evento também traz oficinas, como a de sabonetes naturais, das 13h às 15h, na Sala dos R’s. Os participantes poderão aprender com a oficineira voluntária, Paula Romano, a fazer sabonetes glicerinados com ervas medicinais. As inscrições devem ser feitas pelo formulário: https://forms.gle/pF8tdVzenuka2YC8A

Serviço – A Emea Pró-Clima ocorre no dia 29 de junho, das 10h às 16h, na Emea Parque Tangará – Parque Escola, que fica na Rua Anacleto Popote, 46, na Vila Valparaíso. Mais informações pelos números (11) 3356-9050 / 3356-9055 ou no site www.parqueescola.org.br