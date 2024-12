Em SP, Mostra em Cena acontece até o dia 15 de dezembro

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza a 5º Mostra em Cena, evento que disponibiliza peças teatrais de grande produção gratuitamente aos munícipes, nos equipamentos culturais administrados pela pasta. Para esta edição, o público dispõe de 15 peças teatrais, entre peças adultas e infantis, que percorrem os teatros Cacilda Becker, Alfredo Mesquita, Arthur Azevedo e Paulo Eiró nesta sexta (6), sábado (7) e domingo (8) – tanto também na próxima semana, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro. Um dos destaques da programação é “O Que Só Sabemos Juntos”, protagonizada por Tony Ramos e Denise Fraga.

Dirigido por Luiz Villaça, “O Que Só Sabemos Juntos” abre o evento no dia 6 de dezembro, junto com “Tio Vânia” e “Parto Pavilhão”, trazendo pela primeira vez aos palcos a parceria entre Tony Ramos e Denise Braga, especialmente ao ator, que quebra seu hiato de 20 anos longe dos teatros. Os dois artistas já trabalharam juntos no seriado “A Mulher do Prefeito”, indicado ao Emmy Internacional de Melhor Comédia, em 2014.

Com duração de 90 minutos e em cartaz até o dia 8 de dezembro no Teatro Municipal Paulo Eiró, a peça foge do convencional ao abordar dois atores que celebram e compartilham com o público suas memórias de tantos anos na profissão e na vida. Sua interatividade propõe uma maior aproximação do espectador com os protagonistas, que dialogam suas vivências, opiniões e experiências nesta jornada de celebração à vida, também trazendo pautas importantes da sociedade.

Trata-se de mais uma parceria consolidada entre Luiz Villaça e sua esposa, Denise Braga, uma das atrizes mais prestigiadas do Brasil, no ramo artístico, entre filmes de curta e longa-metragem nos cinemas e nos palcos de teatro. Juntos, em 2019, Luiz e Denise estrearam o elogiado monólogo “Eu de Você”.

A Mostra em Cena 2024 tem o objetivo de mostrar peças de teatro que representam o cenário teatral paulistano de 2024. Entre os selecionados, estão peças diversas entre temas sociais pertinentes e contemporâneos sempre em debates, bem como suas categorias – entre adulto, infantil e infanto-juvenil; musicais, comédias e dramas; e sua diversidade estética. As peças gratuitas em exibição foram agraciadas ou indicadas em grandes prêmios do ramo, como o Prêmio APCA., Prêmio Bibi Ferreira e o Prêmio Shell.

“Assistir uma média de mais de 200 espetáculos ao ano é um esforço hercúleo, pois não envolve só o prazer da fruição, mas este desgaste gerado que, por outro lado, possibilita o encontro de uma diversidade inquestionável”, explica o curador da mostra, Júlio César Dória, que cita a palavra “desafio” como denominação que se relaciona com a Mostra em Cena 2024. De acordo com ele, os artistas são a base dessa mostra, enfrentando obstáculos diários para criarem e desenvolverem seus trabalhos.

Por: Enzo Sapio

Serviço

Mostra 2024 em Cena

08/12 a 15/12

Teatro Alfredo Mesquita – Avenida Santos Dumont, 1770 – Santana – CEP 02012-010

Teatro Arthur Azevedo – Avenida Paes de Barros, 955 – Mooca – CEP 03115-020

Teatro Cacilda Becker – Rua Tito, 295 – Lapa – CEP: 05051-000

Teatro Paulo Eiró – Avenida Adolfo Pinheiro, 765 – Alto da Boa Vista, Santo Amaro – CEP: 04733-000

Valor: Gratuito – retirada com 1h de antecedência nas bilheterias dos teatros.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA AQUI.