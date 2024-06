Em SP, junho começa com mais de 700 vagas de emprego nas unidades Cate

As unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo – Cate iniciam o mês de junho com mais de 700 vagas de emprego disponíveis em processos seletivos para os trabalhadores da capital. Podem ser encontrados diversos postos nas áreas de varejo, serviços, construção civil, indústria, entre outras. É possível se candidatar de forma on-line (pelo Portal Cate), ou presencialmente em uma das 30 unidades da rede.

“Já entramos oficialmente na metade do ano, período em que muitas empresas decidem renovar ou expandir o quadro de funcionários, muitas vezes com vagas temporárias também. É importante se cadastrar no Cate e ficar atento para não perder as oportunidades. Finalizamos um mutirão de emprego para a comunidade LGBT+, na semana passada, que concentrou 900 vagas, numa sinalização do mercado que há chances de inserção imediata dos trabalhadores”, enfatiza a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

O setor de atendimento lidera em número de oportunidades – mais de 150 no total, para trabalhar como atendente de lojas, lanchonetes e cafés, balconista e operador de caixa. A escolaridade exigida varia de ensino fundamental incompleto a ensino médio completo. Boa parte não exige experiência prévia. A escala é de 6×1, com salários que vão de R$ 1.200 a R$ 2.010.

Para quem quer trabalhar como auxiliar de logística ou de carga e descarga, há mais de 130 postos – 45 deles são temporários, mas com chance de efetivação. Alguns não requerem experiência, outros podem exigir de 1 a 6 meses de experiência. Dependendo da vaga, pode exigir esforço físico ou conhecimentos básicos de informática. É preciso ter completado o ensino médio ou o ensino fundamental. Com escala 6×1, a remuneração vai de R$ 1. 487 e R$ 1.898.

A função de auxiliar de limpeza também se destaca com mais de 100 vagas para trabalhar em diferentes estabelecimentos. É necessário ter cursado o ensino fundamental, completo ou incompleto, além de possuir experiência de pelo menos 6 meses na profissão. As escalas variam entre 5×2 e 6×1, a depender do contratante, com salários entre R$ 1.590 e R$ 2.383.

Serviço

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até 5 de junho, quarta-feira, às 18h

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 30 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).