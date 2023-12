Em SP, caminhões de limpeza urbana ganham decoração natalina

Os caminhões compactadores que operam na coleta de resíduos na capital ganharam uma decoração especial com luzes para celebrar as festas de fim de ano. A ação é promovida pela Prefeitura de São Paulo, por meio da SP Regula, em parceria com as empresas concessionárias de coleta Logística Ambiental de São Paulo (Loga), do Agrupamento Noroeste, e a Ecourbis Ambiental, que atua na Região Sudeste.

Os veículos começaram a circular pelas ruas da cidade no início do mês de dezembro, e hoje (13) e na próxima quarta-feira (20), às 18h, quatro caminhões com muitas luzes e decorações natalinas, farão concentração na Avenida São João x Vale do Anhangabaú, no Centro Histórico, de onde partirão em carreata por locais referenciais levando a mensagem de boas festas aos paulistanos.

Veja a relação dos locais:

Rua Libero Badaró

Viaduto do Chá

Shopping Light

Avenida Paulista

Parque do Ibirapuera

Avenida 23 de Maio

Museu do Ipiranga

A Loga manterá, até o dia 31 deste mês, três veículos especiais trabalhando nas ruas da Região Noroeste, as mesmas que seus colaboradores deixam mais limpas e bonitas durante todo o ano. São dois caminhões iluminados e decorados, um da coleta de recicláveis e outro da comum, e um triciclo elétrico, utilizado no recolhimento de resíduos em todo o calçadão do Centro Histórico de São Paulo.

A Ecourbis participa com dois caminhões. Os veículos foram personalizados com adereços e uma iluminação especial, que tendem a chamar a atenção dos munícipes. Um deles conta com uma árvore de Natal, instalada na sua parte traseira. O outro traz um mosaico de guarda-chuvas, que remete ao conceito de abrigo, segurança e solidariedade. Os dois têm, ainda, alguns “efeitos especiais”: em um deles, foi instalado um equipamento que simula neve e, em outro, bolhas de sabão sairão do teto.

Além dos dois dias de desfile em carreata, será possível ver os equipamentos decorados em suas atividades diárias, coletando os resíduos pela cidade. O intuito é trazer visibilidade para esse serviço essencial na cidade, demonstrando valores como: cuidado, sensibilidade, comprometimento e compromisso com as famílias, promovendo uma reflexão participativa para a manutenção de um lugar melhor para se viver sempre.