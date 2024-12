Em SP, 3ª edição da “Festiva – Festa Inclusiva’’ teve participação do cantor Thiaguinho

Em clima de muita animação, o cantor Thiaguinho participou de uma “Tardezinha” para lá de emocionante neste domingo (1º) ao se apresentar durante a 3ª edição da “Festiva – Festa Inclusiva’’, idealizada pela Prefeitura de São Paulo e que teve a presença do prefeito Ricardo Nunes.

“É um dia de festa, um evento muito bonito e inclusivo para a nossa cidade. São Paulo é a cidade da inclusão”, destacou o prefeito ao lado da primeira-dama, Regina Nunes.

A Festiva, organizada pela Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência (SMPED), comemora a data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) no dia 3 de dezembro de 1992 e marca a luta por direitos, inclusão e acessibilidade desse público.

Leon Rodrigues/SECOM

“Queremos dar visibilidade à nossa causa. As pessoas com deficiência, normalmente quando a gente faz um show grande na cidade, o que acontece? Tem um espaço reservado para as pessoas com deficiência. Desta vez, quem está no foco são as pessoas com deficiência, que merecem aplausos”, ressaltou a secretária Silvia Grecco.

Thiaguinho cantou para uma plateia empolgada formada por mais de 5 mil pessoas de todas as faixas etárias. “É uma honra ter recebido esse convite da Prefeitura para participar da Festiva. Estou muito emocionado, é uma sensação maravilhosa, de muita alegria, e também de muita responsabilidade porque estou ouvindo a galera daqui. Eles estão ansiosos e eu também”, disse o cantor momentos antes de subir ao palco.

Durante o show, ele interagiu com o público, dançou e apresentou as músicas do projeto Tardezinha, com canções como “A Fila Anda”, “Caraca, Muleke” e “Vamo que Vamo”.

Público aprova evento

A dona de casa Andreza Amaral, 44 anos, levou o filho Pedro Henrique, que tem Transtorno Espectro Autista, de 14 anos, e conta que foi o primeiro show do adolescente. “Estamos gostando muito, olha o sorriso dele, está rindo à toa. O Pedro é apaixonado pelo Thiaguinho.

Atleta Paralímpica da Prefeitura de São Paulo na categoria halterofilismo, Karina Câmara Santos, 34 anos, acha a iniciativa muito importante. “O evento está muito legal, as pessoas estão felizes e, para aquelas mães que cuidam de seus filhos, é um momento de diversão”.

Antes de Thiaguinho cantar, quem animou o público foi o grupo Só Vendo pra Crer, formado por deficientes visuais, e que mostram clássicos do samba e da MPB. Para que todos pudessem curtir o evento era todo acessível e contava com intérpretes de Libras e fones para audioescrição.

O evento teve o apoio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), São Paulo Transporte S/A (SPTrans)- com o Atende -, Turn On The Light e é organizada pela SPTuris.