Em São Paulo, número de inadimplentes recua pelo quinto mês consecutivo

Pelo quinto mês consecutivo, o levantamento realizado pelo SPC Brasil em parceria com a FCDL-SP (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo) mostrou uma queda de 1,01% no número de devedores em maio de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em maio de 2023, o estado contava com pouco mais de 21 milhões de inadimplentes. O dado ficou abaixo da média da região Sudeste (0,15%) e abaixo da média nacional (‐0,04%).

“A queda é um esforço conjunto de entidades financeiras e comerciais para facilitar acordos de renegociação de dívidas. Além disso, o PIB cresceu quase 1% no primeiro semestre de 2024, melhorando a economia e reduzindo o número de devedores, pois mais pessoas têm dinheiro disponível “, comenta o presidente da FCDL-SP, Mauricio Stainoff.

Em maio, os dados revelam que a faixa etária mais representativa entre os devedores em São Paulo foi a de 30 a 39 anos, totalizando 25,79% do total. Além disso, a distribuição por sexo dos devedores foi equilibrada, com 50,29% sendo mulheres e 49,71% homens.

Até então, cada consumidor negativado em todo estado devia, em média, R$5.396,53, considerando a soma de todas as dívidas. Além disso, os dados mostram que 25,18% dos consumidores do estado tinham dívidas de até R$500, o percentual sobe para 37,98% quando se trata de dívidas de até R$1.000. O tempo médio de atraso dos devedores negativados é igual a 6 até 26 meses, sendo que 40,62% dos devedores possuem tempo de inadimplência entre 1 a 3 anos.

Reincidentes no estado

No mês anterior, a grande maioria das negativações em São Paulo, correspondendo a 86,71% do total, envolveu devedores reincidentes. Esses são consumidores que já haviam sido registrados no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses, seja por não terem quitado suas pendências anteriores e terem sido negativados novamente, ou por terem quitado suas dívidas, mas voltado a serem negativados no mês em questão.

Do total de negativações, 61,08% diz respeito a consumidores que ainda não haviam regularizado suas dívidas até maio, enquanto 25,63% já haviam saído do cadastro de devedores nos últimos 12 meses, mas retornaram. A parcela restante, 13,29%, não apresentou restrições no CPF ao longo do último ano e, portanto, não foi classificada como reincidente.