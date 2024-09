Em São Paulo, Governo Federal lança nova etapa do Brasil Mais Produtivo

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, estará na próxima segunda-feira, 23 de setembro, em São Paulo, para lançar a terceira fase do Brasil Mais Produtivo. O programa tem como objetivo aumentar a competitividade de micro, pequenas e médias empresas industriais.

Na nova fase, as empresas que participam do programa e passaram pelas etapas iniciais (cadastramento e diagnóstico) terão apoio para ações de transformação digital, que envolvem aplicação de tecnologias da Indústria 4.0.

Durante o evento na Fiesp, serão lançados novos editais para financiar projetos de digitalização e modernização da indústria, dentro do conceito “Smart Factory” (fábricas inteligentes). Os editais vão beneficiar 8.400 micro, pequenas e médias empresas. Na ocasião, BNDES e Finep também lançam linhas de crédito com foco em 1.200 médias empresas.

O Brasil Mais Produtivo é uma parceria entre diversas instituições, incluindo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), BNDES, Finep, Embrapii, ABDI, Sebrae e Senai. O programa faz parte da Nova Indústria Brasil, anunciada em janeiro, com o objetivo de digitalizar 200 mil indústrias até 2027 e atender presencialmente 93 mil empresas, com investimento de mais de R$ 2 bilhões.