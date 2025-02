Em São Paulo, Claro cria primeira Fan Zone de tênis do Brasil com foco no Rio Open

Patrocinadora máster do Rio Open desde a primeira edição, a Claro continua inovando nas ações para promover o maior torneio de tênis da América do Sul, que acontece de 15 a 23 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez no Brasil, uma operadora irá realizar uma Fan Zone, em São Paulo, para transmitir os jogos da semifinal e final do evento, nos dias 22 e 23 de fevereiro, no Parque Villa-Lobos.

O evento é aberto ao público e contará com muita conectividade e inovação. Em um grande telão de LED, os fãs de tênis da capital paulista poderão acompanhar, através da Claro TV+, todos os lances do torneio e torcer pelos seus ídolos do esporte. Além de aproveitar as diversas ações da Claro e de marcas parceiras, como ENGIE, Santander, Herbíssimo, World Wine, Wilson, Claro clube, SporTV, B3, Black Princess, Faixa Azul, Kia, Allos, entre outros.

O estande da Claro contará com cadeiras, locais para descanso, wi-fi gratuito, totens carregadores, brindes e muito mais. Entre as ativações, uma experiência imersiva em que o público irá se sentir diretamente nos jogos. Uma câmera 360º será instalada no Rio Open, e, por meio de óculos de realidade virtual, quem passar pela Fan Zone poderá ver os detalhes da partida como se estivesse dentro da quadra.

“O esporte é um pilar fundamental para a marca da Claro, principalmente porque traz diversão e entretenimento para todos que acompanham. Temos muito orgulho de, há 11 anos, termos apostado no Rio Open, que é o único ATP 500 da América do Sul e uma das poucas oportunidades que os fãs brasileiros de tênis têm de se aproximar do melhor do esporte em território nacional. E foi pensando justamente em aproximar o público geral da modalidade que surgiu a Fan Zone de São Paulo. Queremos que os paulistanos possam ter um momento especial enquanto acompanham um torneio da importância do Rio Open e que ainda mais pessoas se apaixonem por esse esporte”, afirma Ane Lopes, diretora de Marketing, Branding e Comunicação da Claro.

Clientes Claro clube contarão ainda com cabine de prêmios e outros brindes exclusivos, como cangas que serão distribuídas para quem quiser assistir aos jogos no gramado do evento.

Evento neutro em carbono em parceria com a ENGIE

A Fan Zone que irá transmitir os jogos decisivos do Rio Open será um evento neutro em carbono. Assim como o torneio, que desde 2019 tem a parceria da ENGIE e já neutralizou mais 4.686 toneladas de gases de efeito estufa, a Fan Zone também contará com a iniciativa para neutralizar as emissões, com créditos de carbono certificados pela ONU.

A atração será neutralizada com créditos oriundos do Complexo Eólico Campo Largo, da ENGIE, em operação na Bahia desde 2018. Responsável pelo ‘Energia da Claro’, um dos maiores programas de autoconsumo remoto de energia renovável do País, a Claro é cliente da ENGIE e adquire energia deste complexo, tendo – inclusive – um aerogerador adesivado com a sua marca.

“A descarbonização da Fan Zone é um movimento natural para nós, da ENGIE, uma vez que já neutralizamos o Rio Open. Desta forma, asseguramos a coerência e o compromisso da ENGIE em promover a descarbonização e liderar a transição energética”, comenta Gil Maranhão Neto, diretor de Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa da ENGIE.

Claro também terá estande exclusivo no Rio Open

No Rio de Janeiro, o público irá se surpreender com o estande da Claro ao longo dos nove dias de torneio. O espaço terá uma série de ativações, com principal destaque para miniquadra onde os fãs do torneio terão a oportunidade de medir a velocidade do saque, assim como são realizadas as medições dos atletas. Nessa brincadeira, tenistas amadores poderão conhecer de fato o potencial do seu saque e comparar com o dos jogadores profissionais.

Novidade também desta edição, a Claro terá um estúdio de podcast, o Estúdio Rio Open, que será montado no centro do estande e comandado pelo locutor Fernando Nardini e o ex-tenista profissional Fernando Meligeni. Ao longo de todo o evento, eles realizarão entrevistas exclusivas com atletas da atualidade, ex-atletas, celebridades, parceiros, marcas e tudo o que envolve o universo do tênis. O público vai poder assistir ao vivo e conhecer um pouco mais das histórias e perspectivas do esporte.

Serviço: Fan Zone Claro para exibição das semifinais e final do Rio Open.

Data e horário:

Dia 22 de fevereiro – 15 às 22h

Dia 23 de fevereiro – 16h às 23h.

Local: Parque Villa-Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP, 05317-020.