Em Nova Odessa, voluntárias do Projeto ‘Amor ao Quadrado’ de crochê promovem ‘Arraiá do Amor2’

As voluntárias do Projeto “Amor ao Quadrado” de Nova Odessa promovem neste sábado (13/07/2024) o “Arraiá do Amor2”. O evento beneficente vai das 15h às 22h e acontece na Rua Duque de Caxias, nº 50, no Centro – próximo à esquina com a Rua Heitor Penteado. A ação vai contar com food trucks, barracas de comidas típicas (incluindo o caldo de quenga da Dona Ana), brincadeiras para as crianças, venda de artesanato, bingo solidário e música ao vivo.

Serão 8 opções gastronômicas e 26 artesãos da cidade expondo e vendendo seus produtos. Parte do valor das vendas será revertida em prol do Projeto. O grupo também pede ao público a doação de novelos de lã, para dar continuidade aos trabalhos. O “Arraiá do Amor2” tem o apoio de Terça da Serra, Deurso Comunicação Criativa e Ateliê Joice Benedito, bem como da Prefeitura de Nova Odessa, através do Departamento de Cultura e Turismo.

As artesãs voluntárias do Projeto “Amor ao Quadrado” produzem mantas e tocas em crochê que são doadas para crianças de famílias vulneráveis, idosos em situação de vulnerabilidade e para o Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa – neste caso, as mantas são entregues para mães de recém-nascidos que precisam de apoio material.

“Queremos que as pessoas conheçam cada vez mais o Projeto e colaborem doando lã, para que possamos ajudar a mais pessoas. As mantas, muitas vezes, são o único cobertor para um bebê que está para nascer ou para um idoso carente. O projeto vai muito além de distribuir mantas, ele ajuda também quem as produz, pois as apoiadoras conseguem ver o quanto são importantes e que juntas podemos ajudar muitas pessoas que precisam. É muito gratificante neste sentido para as apoiadoras”, explicou a coordenadora da ação social, a artesã Joice Benedito.

AULAS

“O Projeto também disponibiliza aulas gratuitas de crochê através da ‘Lei Paulo Gustavo’, de segunda, terça, quarta e quinta-feira, no Centro Cultural e em outros lugares que são apoiadores do ‘Amor do Quadrado’”, completou Joice.

As aulas acontecem sempre às 14h e são direcionadas a todos os públicos, nos níveis iniciante e intermediário, tanto para novos voluntários quanto para quem quer fazer crochê para outras finalidades, inclusive a geração de renda. Os interessados podem obter mais informações através do WhatsApp (19) 98362-3983.

Graças à “Lei Paulo Gustavo” de fomento às Artes e à Cultura, a Prefeitura de Nova Odessa está aplicando neste ano mais de R$ 547 mil em apoio a produções audiovisuais, de formação e demais áreas, propostas por 37 artistas e “fazedores de Cultura” da cidade.

O Centro Cultural Herman Jankovitz e Biblioteca Municipal de Nova Odessa abrem de segunda a sexta, das 8h às 17h, e estão localizados na Avenida João Pessoa, nº 253, no Centro. Mais informações pelo fone (19) 3466-2196 ou endereço pelo e-mail cultura@novaodessa.sp.gov.br.