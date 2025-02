Em menos de um mês no Santos, Neymar supera números pelo Al-Hilal

Após um período conturbado marcado por lesões e inatividade, Neymar Jr. tem se destacado desde seu retorno ao Santos, revelando um aumento significativo em sua participação em jogos e gols.

Nos 23 dias que se seguiram à sua reestreia, o meia-atacante acumula mais minutos em campo e contribuições para a equipe do que durante os 532 dias que passou no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Durante sua passagem pelo clube saudita, Neymar enfrentou um afastamento de um ano devido a uma grave lesão no joelho, que o impediu de jogar até ser liberado novamente em outubro de 2024. Além disso, sua presença foi limitada sob a gestão do técnico Jorge Jesus, que não o incluiu na lista de inscritos para a liga nacional.

Neymar foi apresentado oficialmente ao Santos no dia 31 de janeiro e rapidamente se tornou uma peça-chave na equipe. Desde sua reestreia em 5 de fevereiro, ele participou de seis partidas no Campeonato Paulista, somando 432 minutos em campo, nos quais marcou dois gols e forneceu três assistências.

Em comparação, seu tempo de jogo no Al-Hilal foi quase equivalente, totalizando 428 minutos em sete partidas, onde teve quatro contribuições para gols – incluindo um gol e três assistências. Contudo, sua trajetória no clube saudita foi prejudicada por lesões e pela falta de espaço na equipe.

A gravidade das lesões que Neymar sofreu impactou significativamente sua carreira recente. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo em outubro de 2023, o que resultou em um longo período fora dos gramados. Em seu retorno ao futebol, o atleta participou apenas de duas partidas antes de sofrer uma nova lesão muscular.

Com a decisão do treinador Jorge Jesus de não contar com Neymar para os jogos da liga saudita devido a questões físicas, o jogador decidiu voltar ao Santos. A motivação por trás dessa escolha não é apenas o desejo de atuar novamente com frequência, mas também a aspiração de recuperar seu ritmo para ser convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

O técnico do Santos, Pedro Caixinha, expressou publicamente seu apoio à recuperação do atleta, destacando a importância da presença de Neymar na equipe como uma verdadeira causa. “O que trouxe Neymar de volta representa muito do que ele sente pelo Santos,” afirmou Caixinha. O treinador enfatizou a necessidade da equipe fazer tudo para que o jogador reencontre sua felicidade no futebol após anos difíceis.

Desde sua volta ao Santos, Neymar tem sido fundamental para a campanha do time no Campeonato Paulista, contribuindo decisivamente para garantir pontos na fase de grupos. No último domingo, ele jogou toda a partida contra a Inter de Limeira, marcando seu primeiro jogo completo desde outubro de 2023, quando atuou pela seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa.