Em fase final de obras, novo Parque das Crianças de Nova Odessa já ganha brinquedos e equipamentos

O novo Parque Municipal das Crianças que a Prefeitura de Nova Odessa está construindo na Avenida Brasil, entre o Jardim Planalto e o Parque Fabrício, segue com obras a todo vapor. A previsão é que o parque inaugure muito em breve, e se torne imediatamente uma excelente opção de lazer para crianças da cidade e de toda a região, atraindo turistas para Nova Odessa.

Nesta semana, o “Parque das Crianças”, como é chamado carinhosamente pelo seu idealizador – o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho –, já está ganhando seus primeiros brinquedos, inclusive a montagem da futura Casa na Árvore. Veja como estão as obras, em vídeo, em: https://www.facebook.com/reel/497258246200319.

Localizado numa área pública de 10,5 mil metros quadrados, a área de lazer foi viabilizada pela atual gestão municipal através de uma parceria com a iniciativa privada – uma contrapartida da Midas Incorporadora e Administradora Ltda. Com investimento total estimado em cerca de R$ 5 milhões, o local promete ser o “point” de lazer e atração de turistas para a cidade.

O local, que é um “sonho de criança” do prefeito, vem sendo construído sob olhar carinhoso de toda a atual gestão municipal. “Esse é o meu grande sonho de criança. Quando eu era pequeno, em Nova Odessa só tinha um lugar para as crianças brincarem. Agora, estou construindo um parque para que as crianças se sintam em casa e seus pais se sintam seguros em deixá-las brincar”, afirmou Leitinho.

Elaborado pela equipe da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento do Município, o projeto do grande parque público foi aprimorado e detalhado, contando com área de descanso, sanitários, área de piquenique, quadra poliesportiva, quadra de areia, administração, campo de futebol, pet place, fonte interativa, praça de alimentação, xadrez gigante, playground baby (para crianças de 2 a 5 anos), playground kids (6 a 12 anos), playground inclusivo (para crianças portadoras de necessidades especiais), jardim de contemplação e a Casa na Árvore.

De acordo com o prefeito, as obras estão cada vez mais perto de terminar e o Parque das Crianças, de ser aberto ao público. “Nesta semana, a Casa na Árvore está sendo instalada, bem como os equipamentos que vão dar vida à fonte interativa. Tanto a quadra poliesportiva, quanto o campo de futebol e de areia já estão finalizados. A cada dia, cada vez mais o parque toma forma de seu projeto final”, finalizou Leitinho.