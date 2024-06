Em Diadema, vacinação contra paralisia infantil vai até 28 de junho

Diadema prorrogou por mais duas semanas a Campanha de Vacinação Contra Poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Assim, a dose estará disponível, até 28 de junho, para crianças entre um e quatro anos de idade em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Para receber a dose, as crianças devem estar acompanhadas de um responsável com mais de 18 anos e apresentar carteirinha de vacinação, documento com foto e, se possível, o cartão SUS. Confira os endereços das unidades aqui: https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.

A ação teve início em 27 de maio e, para ampliar a cobertura vacinal foi prorrogada até o final do mês. “A vacinação é uma proteção coletiva, quanto mais pessoas vacinadas, menor é a circulação do vírus. É muito importante que cada um faça a sua parte e os pais e responsáveis levem sua criança para se proteger com a paralisia infantil”, afirmou o secretário municipal da saúde, José Antônio da Silva.

Influenza

A vacinação contra a influenza também foi prorrogada até 28 de junho. O imunizante é destinado a pessoas a partir de seis meses de idade. Para receber a dose é necessário apresentar o documento pessoal com foto e, se possível, CPF e a carteira de vacinação. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável maior de idade.

Serviço:

Campanha de Vacinação contra Influenza e Poliomielite

Prorrogada até 28 de junho de 2024, em todas as Unidades Básicas de Saúde

Confira os endereços das UBSs em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.