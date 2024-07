Em clima de Olimpíadas: São Paulo também se destaca no comércio exterior com a França

Em busca de medalhas, 277 atletas brasileiros estão na França para disputar 39 modalidades nos Jogos Olímpicos de Paris. Entre os competidores, muitos atletas partiram de São Paulo, que além de contribuir com os melhores esportistas da atualidade, o Estado também, tem representatividade significativa nas relações comerciais entre os dois países.

“Esta é uma oportunidade para extrapolarmos o intercâmbio para além das competições desportivas e trabalharmos em prol da cooperação entre os polos agrícolas e comerciais para incentivarmos o desenvolvimento mútuo”, afirma o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai.

Conforme os dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA – APTA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA), a participação do agronegócio paulista, nas exportações para a França, representa cerca de 7,4% da balança comercial do Brasil. Somente em 2023, foram enviadas mais de 106,6 mil toneladas de produtos agrícolas paulistas para o mercado francês. Isto representa um crescimento de 47%, em relação a 2022. Só no primeiro semestre deste ano, já foram contabilizadas, mais de 31 mil toneladas.

O complexo soja foi o item mais comercializado no ano passado, com 66 mil t, o equivalente a US$ 33,4 milhões. Sendo que outros produtos como o café, no mesmo período, rendeu US$ 18,3 milhões, acompanhado de perto de produtos florestais (US$ 14,8 milhões) e de origem vegetal (US$ 14,5 milhões).

Vale ressaltar que a delegação da SAA visitou a França no final de 2023 para buscar formas de modernizar, principalmente, a cadeia queijeira paulista. “Estamos também retomando a ideia de estabelecer no Estado de São Paulo, com o apoio da Embaixada Francesa, uma escola de queijaria, para capacitar os nossos produtores de leite e derivados, em parceria com as Câmaras Setoriais e o ITAL”, ressalta o coordenador da Assessoria Técnica e Relações Internacionais, Alberto Amorim.

Na visita, também teve a oportunidade de se reunir com técnicos do Ministério de Agricultura da França, que agregaram com importantes considerações para o agro paulista, compartilhando conhecimentos sobre seguro rural, certificação por origem animal e vegetal e aprimoramento de escolas técnicas de agricultura.

“As relações do Estado de São Paulo com o país são excelentes, sendo que a delegação do Secretário manteve a convite do Ministério da Agricultura em Paris com a intermediação da Embaixada em Brasília, e apoiou a Business France no Evento French Agridays conduzido em Ribeirão Preto, na semana que antecedeu o Agrishow”, conclui Alberto Amorim.

Dados Gerais da Balança Comercial

No setor do agronegócio, as exportações paulistas no primeiro semestre de 2024 aumentaram 8,9%, alcançando US$ 14 bilhões. As importações também apresentaram crescimento de 7,3%, totalizando US$ 2,78 bilhões, gerando um superávit de US$ 11,22 bilhões, aumento de 9,4% em relação ao mesmo período de 2023.