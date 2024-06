Em Campinas, Secretário de Agricultura realiza entrega de veículos à Defesa Agropecuária

Nesta segunda-feira (10/06), o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, esteve em Campinas para realizar a entrega de 62 veículos à Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Com essa ação, o número de veículos adquiridos para atendimento ao produtor rural do Estado chega a 102. Na Agrishow deste ano, 40 veículos já haviam sido entregues à CDA.

Os carros serão utilizados em atividades de vigilância para o controle de doenças como a Influenza Aviária e Febre Aftosa, além de auxiliar os servidores nas atividades de inspeção de pomares para o combate ao Greening, praga que ameaça a citricultura paulista.

Com a presença do coordenador da Defesa Agropecuária, Luiz Henrique Barrochelo, o secretário Guilherme Piai agradeceu à equipe da CDA pelo empenho, principalmente, no suporte ao Rio Grande do Sul. “Estou muito feliz com a dedicação dos nossos servidores da Defesa Agropecuária, buscando soluções para modernizarmos o agro paulista. Que esses veículos sejam um instrumento para levarmos cada vez mais dignidade e prosperidade ao homem e mulher do campo do Estado de São Paulo”, completou Piai.

Vale lembrar, que no início do mês de junho, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, por meio de sua Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), enviou uma equipe técnica para apoiar e reforçar os trabalhos de recuperação do Estado do Rio Grande do Sul, depois que a tragédia climática assolou a agricultura gaúcha.

Estiveram presentes coordenadores das Regionais da Defesa Agropecuária, servidores de diversas coordenadorias da SAA.