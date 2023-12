Em Bruxelas, Diadema obtém reconhecimento internacional por ações no esporte

Reconhecimento internacional. É com isso que as ações e programas da Prefeitura de Diadema na área de esporte e lazer passam a contar a partir desta quinta-feira (7/12), com a cerimônia de entrega do título de Cidade Sul-Americana do Esporte, que aconteceu no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

A secretária de Esporte e Lazer, Luciana Avelino, representou o prefeito no evento e recebeu a premiação, concedida pela Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte (ACES). O título, que vale para o ano de 2024, tem a chancela do Parlamento Europeu e apoio da Unesco e é concedido às cidades que promovem, por meio da democratização do acesso ao esporte, a inclusão social, a cultura e a educação.

A premiação é a culminância de várias visitas realizadas pelos representantes da ACES à Diadema, onde puderam conhecer ‘in loco’ os programas esportivos da Prefeitura e, inclusive, conversar com atletas e a população beneficiada por essas ações.

Durante as visitas, os técnicos da ACES puderam conhecer o canteiro de obras do Quarteirão da Educação, complexo educacional, esportivo e cultural que a Prefeitura está construindo no Jardim Promissão. O Quarteirão – localizado na rua Pau do Café – terá quase 25 mil metros quadrados de área construída, com prédios para ensino fundamental, infantil e creche, quadras poliesportivas, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, além de teatro e cineteatro. A previsão é que o complexo seja entregue ano que vem.

Outro ponto forte de Diadema em sua campanha para ganhar o título foram os programas que a Prefeitura implementa, como o Projeto Água Viva, com atividades aquáticas durante a semana e lazer aos finais de semana; equipes de rendimento esportivo, passando de três grupos competidores para 26 equipes em diversas modalidades; Práticas corporais; Escola de Esporte; Lazer na Cidade; Projeto Férias; Lazer Sobre Rodas; Programa Caminhando Bem e Mulheres em Movimento.

Atualmente, mais de 40 mil pessoas são atendidas direta ou indiretamente em todos os serviços da Prefeitura. Para 2024, é estimado um acréscimo de 5% na quantidade de atendidos. O orçamento direto da pasta passou de R$ 9 milhões, em 2021, para R$ 18 milhões, previstos em 2024, o que representará o dobro de investimentos diretos no início da gestão.

Para a secretária de Esporte e Lazer, Luciana Avelino, a premiação permite inaugurar um novo capítulo para as políticas públicas do setor na cidade, que passarão a ter muito mais visibilidade. “A titulação de Cidade Sul-Americana do Esporte permitiu que saíssemos da bolha, divulgando mais e aprimorando nosso trabalho, que certamente não se faz de maneira isolada, mas integrada às ações de outras áreas, como as de educação, saúde e segurança. Agora, é só agradecer a todos que tornaram isso possível: nosso prefeito, José de Filippi Júnior, os professores e gestores de esporte mas, principalmente, a população de Diadema, nossa inspiração e a razão de nosso trabalho”, afirmou.



O diretor de Esporte da Secretaria, José Alexandre Pena Devesa, também fez parte da comitiva de Diadema enviada à cerimônia de premiação, em Bruxelas.

Reconhecimento

O reconhecimento de Diadema como cidade que implementa políticas públicas efetivas voltadas à promoção do esporte já começou. A secretária de Esporte e Lazer do município foi convidada a conhecer a cidade de Viana do Castelo, no Norte de Portugal, escolhida como ‘Cidade Europeia do Desporto’ em 2023.

Como consta no convite, durante a visita, entre 8 e 11 de dezembro, os gestores de Diadema poderão conhecer os projetos e a infraestrutura voltadas ao setor na localidade.