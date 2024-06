Em 17 meses, SP investe R$ 1,8 milhão por dia em obras de escolas e creches

O Governo de São Paulo entregou, desde o início de 2023, 1.145 obras em escolas e creches públicas. Ao todo, foram investidos R$ 960,7 milhões, uma média de R$ 1,8 milhão por dia, se considerados os 516 dias entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de maio de 2024.

As obras da Secretaria da Educação (Seduc-SP) são contratadas e executadas de duas formas: via Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ou por meio de acordos com as prefeituras.

Cerca de 616 mil alunos de 315 cidades foram beneficiados pelas obras. O recurso foi utilizado para reformas completas de escolas estaduais, melhorias em quadras, cozinhas, refeitórios e sala de aula, revitalização de fachadas, intervenções em telhados e adequações para acessibilidade, além da entrega de 40 creches municipais.

O presidente da FDE, Jean Pierre Neto, explica que o planejamento para as obras neste ano foi feito por meio do diálogo com os dirigentes de ensino de todo o estado.

“No final do ano passado, tivemos uma reunião com os dirigentes de ensino e pedimos para que nos indicassem quais são as necessidades, em cada diretoria de ensino, no que diz respeito a obras de construção civil”, afirma Neto. “Coletamos essas necessidades da rede e mesclamos com as necessidades pedagógicas, ou seja, aquelas escolas que precisam de ampliação e de mais salas. Mesclamos também com a necessidade de infraestrutura, que aí entra a parte técnica, aquelas escolas mapeadas pelo nosso time de engenharia”, explica o presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação.

As 40 creches entregues aos municípios nos primeiros 17 meses de gestão totalizaram um investimento de R$ 81,6 milhões. Com as unidades, foram criadas 5.200 novas vagas. No mês de maio, foram inauguradas seis unidades, localizadas nos municípios de Barra do Turvo, Bertioga, Coroados, Serra Negra, Tatuí e Vargem Grande do Sul.