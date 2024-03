Elon Musk processa OpenAI por “trair” a missão da empresa com fins lucrativos

Elon Musk abriu um processo contra a Open AI, desenvolvedora do ChatGPT, Sam Altman e Greg Brockman, CEO e presidente da empresa respectivamente. A justifica para o processo seria que os envolvidos teriam abandonado a missão original da companhia e violado acordos contratuais. O propósito inicial da organização seria de desenvolver inteligência artificial que beneficiasse a humanidade sem fins lucrativos. Elon Musk faz parte do conjunto de cofundadores da OpenAI que ainda inclui os próprios Sam Altman e Greg Brockman.

O empresário afirma que Altman e Brockman o convenceram a fundar e investir na companhia com a promessa de que a organização permaneceria com os princípios sem fins lucrativos. O processo foi aberto em um tribunal de São Francisco na Califórnia, Estados Unidos, e alega que o acordo de fundação determinava que a tecnologia da OpenAI fosse disponibilizada gratuitamente ao público.

Ainda segundo o processo, a companhia teria sido “transformada em uma empresa de código fechado de fato subsidiária da maior empresa de tecnologia do mundo: a Microsoft”. Nesse ponto, é necessário esclarecer que a OpenAI é dividida em OpenAI, Inc., instituição sem fins lucrativos, e OpenAI Global LLC, companhia de lucro limitado criada em 2019. Desde então, a OpenAI Global LLC já recebeu cerca de US$ 13 bilhões de investimentos da Microsoft.

Entre as solicitações do processo, a ação movida por Elon Musk tenta fazer com que a OpenAI volte a cumprir a sua missão original, impedir a monetização das tecnologias desenvolvidas e o beneficiamento de executivos e parceiros da organização, como a Microsoft.

Mais um capítulo na novela envolvendo a OpenAI

Em novembro do ano passado (2023), a OpenAI teve que lidar com uma série de reviravoltas envolvendo a presidência e a diretoria da empresa. No intervalo de apenas cinco dias, o conselho de administração da companhia demitiu Sam Altman do cargo de CEO, destituiu Greg Brockman do cargo de presidente do conselho, substituiu a posição de CEO duas vezes e enfrentou ameaças de demissão em massa de mais de 500 funcionários. Na época, Elon Musk declarou que estava preocupado com a situação, mas que concordava com as ações tomadas.

No fim, a OpenAI voltou atrás na sua decisão e recontratou Sam Altman – que tinha ido para a Microsoft – para o cargo de CEO. Além disso, a desenvolvedora do ChatGPT também reformulou o seu conselho administrativo. O processo de Elon Musk contra a OpenAI, Sam Altman e Greg Brockman cita essa situação e marca mais uma polêmica que a empresa terá que enfrentar.

