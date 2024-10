Eleições: eleitorado paulista votou com tranquilidade no 2º turno, sem ocorrências graves

O presidente do TRE-SP, desembargador Silmar Fernandes, concedeu entrevista coletiva na tarde deste domingo (27) logo após o encerramento da votação. De acordo com o magistrado, o segundo turno das Eleições 2024 transcorreu dentro da normalidade em todo o estado, sem incidentes graves. “Felizmente tudo correu bem”, celebrou o presidente.

Sobre ocorrências de crimes eleitorais, o presidente informou que “houve poucos casos isolados de boca de urna”. Além disso, foi registrada falta de energia em um local de votação na cidade de Franca, que foi prontamente resolvida. Apenas 63das urnas instaladas nas seções paulistas haviam sido substituídas por problemas técnicos, o que representa 0,14% do total, até o momento da coletiva.

Em relação a declarações do governador Tarcísio de Freitas na tarde do domingo, sobre informações de inteligência que teriam interceptado mensagem de uma organização criminosa indicando voto no candidato a prefeito Guilherme Boulos, o desembargador confirmou que a 1ª Zona Eleitoral — Bela Vista recebeu Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije).

A ação foi protocolada por Boulos, candidato pela coligação Amor por São Paulo (federação PSOL/Rede, federação Brasil da Esperança — Fé Brasil, composta por PT, PC do B e PV, e PDT), contra o governador e o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição pela coligação Caminho Seguro para São Paulo (PP, MDB, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade, Podemos, Avante, PRD, Agir, Mobiliza e União Brasil).

De acordo com o presidente, essa ação tem rito ordinário, diferindo das representações sobre propaganda eleitoral que devem ser julgadas com mais celeridade. Esse tipo de processo exige uma instrução mais longa, com a oitiva de testemunhas e a juntada de documentos, por exemplo, de modo que não é possível prever um prazo para o julgamento.

No estado de São Paulo, cerca de 15,6 milhões de eleitores estavam aptos a votar no segundo turno das Eleições 2024 nos 18 municípios que não elegeram seus prefeitos em 6 de outubro.