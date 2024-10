Eleições 2024: cerca de 115 mil urnas são enviadas aos locais de votação de São Paulo

Na manhã deste sábado (5), os 393 cartórios eleitorais do estado iniciaram o transporte das urnas eletrônicas para 10.976 locais de votação do estado. No total, são 114.740 urnas eletrônicas, cerca de 30 mil na capital, incluindo as urnas de contingência.

Na 1ª Zona Eleitoral – Bela Vista, no centro da capital, os trabalhos de carregamento e transporte das urnas começaram às 7h30 sob supervisão da chefe de cartório, Cíntia Hiromi Nakasako. Por volta das 9h, todas as cerca de 460 urnas já tinham sido colocadas em 14 vans e um caminhão e enviadas aos locais de votação, com escolta da Polícia Militar em todo o trajeto até as escolas e faculdades em que serão instaladas. O carregamento dos veículos, o transporte e a montagem das seções é feito por mais de 300 voluntários de apoio logístico.

Segundo a chefe a previsão é de que entre 14h e 15h deste sábado todas as 463 seções eleitorais da ZE estejam montadas, prontas para a votação. “Se tiver algum problema hoje, atraso, em qualquer local de votação, servidores do cartório vão até lá para apoiar os voluntários. Fazemos uma espécie de mutirão para deixar tudo pronto com antecedência”, explicou Cíntia.

A 1ª ZE é responsável por 27 locais de votação em que votam cerca de 150 mil eleitoras e eleitores.

Locais de difícil acesso

Alguns locais de difícil acesso já começaram a receber as urnas que serão usadas na eleição desde sexta (4). Na comunidade do Bonete, em Ilhabela, após algumas tentativas de envio de barco durante a semana, os equipamentos foram transportados de helicóptero até o local.

Na comunidade de Castelhanos, também em Ilhabela, os equipamentos precisaram ser transportados em uma balsa a partir de São Sebastião e, depois, levados por um veículo 4 x 4 da Polícia Ambiental até a seção eleitoral. O trajeto de 1h30 passou por estradas de terra e, ao final, o veículo precisou percorrer um trecho na areia da praia.

As duas comunidades são alguns dos locais atendidos pelo Programa de Inclusão Político-Eleitoral do TRE-SP, que busca facilitar o acesso ao voto de pessoas que vivem em localidades de difícil acesso, como aldeias indígenas, quilombos, assentamentos rurais e comunidades caiçaras. Nesses locais, foram instaladas seções eleitorais na própria comunidade — No Bonete, votam 210 eleitoras e eleitores e, em Castelhanos, 140 pessoas.

Outro local atendido pelo projeto é o quilombo Pedro Cubas, no Vale do Ribeira, onde também foi instalada uma seção eleitoral, em que votam 107 pessoas. As urnas serão enviadas até lá neste sábado por estradas de terra sinuosas e uma travessia de balsa, com uso de cabos de aço, de forma manual. A partir de Eldorado, o trajeto tem cerca de 45 km e dura cerca de 1h20.