Eleição do Conselho Municipal de Educação em Ribeirão Pires acontece nessa sexta-feira (15)

A Comissão Organizadora do Conselho Municipal de Educação de Ribeirão Pires (CME) reforça a convocação dos pais ou responsáveis de alunos matriculados na rede pública da cidade para assembleia de eleição de novos membros.

A eleição acontecerá na próxima sexta-feira, 15 de março, das 9h às 13h, na Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I (localizada à Rua Ana Maria Rodriguez Fernandez de Lima, 170 – Centro). Serão escolhidos conforme a Lei n° 4179, de 28/08/1998 em seu artigo 4°:

Profissionais da Educação Municipal/ Estadual/ Particular

Alunos maiores de 16 anos da Rede Municipal/ Estadual/ Particular

Pais de Aluno ou Responsável da Rede Municipal/ Estadual/ Particular

Representantes de Entidades da Sociedade Civil, devidamente registradas no Conselho de Assistência Social do Município, de caráter educativo, que atendam crianças ou adolescentes. (Redação dada pela Lei n° 4503/2001).

O CME tem como objetivo garantir a gestão democrática do ensino público do município. Para isso, constrói canais de comunicação entre as esferas do governo que atuam na educação municipal e ajusta ações públicas e privadas na área de educação e ensino, opinando e participando de projetos na área.