Elefante-marinho-do-sul surpreende banhistas ao aparecer em praia de SP

Na manhã desta quinta-feira (14), a Praia das Astúrias, em Guarujá, litoral de São Paulo, foi cenário de um evento inusitado: uma fêmea de elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina) foi encontrada descansando na faixa de areia. A Guarda Civil Municipal, em parceria com o Instituto Gremar, esteve no local para garantir a segurança do animal e dos curiosos que se aglomeraram para observar o visitante incomum.

O Instituto Gremar informou que o animal pesa cerca de 200 kg e mede aproximadamente 2,3 metros. Apesar da aparência saudável e sem lesões visíveis, a equipe do instituto coletou amostras para exames e administrou medicação preventiva. O local foi devidamente isolado para permitir que o elefante-marinho descansasse tranquilamente.

Alex Ribeiro, biólogo especializado em fauna marinha, explicou que a aparição desses animais é mais comum nesta época do ano na Baixada Santista. Originários da Patagônia, esses mamíferos frequentemente utilizam as praias da região como ponto de repouso antes de retornarem ao mar. Ribeiro destacou ainda a característica morfológica distintiva dos machos da espécie: uma protuberância na cabeça usada em disputas territoriais ou por parceiras.

Em um evento semelhante no último domingo (10), um leão-marinho-do-sul (Otaria flavescens) também fez sua aparição na Praia da Enseada, em Guarujá. As imagens capturadas por Ewerton Menezes, proprietário de uma barraca no local, mostram o animal interagindo com os banhistas ao mover a cabeça e exibir os dentes. Menezes relatou nunca ter testemunhado tal cena em seus cinco anos de trabalho na praia.

O biólogo Eric Comin analisou o comportamento do leão-marinho e ressaltou a importância de manter uma distância segura do animal. Comin explicou que a espécie é comum na região da Patagônia e pode ser trazida para o litoral paulista por correntes marítimas.

Esses avistamentos reforçam a necessidade de conscientização sobre a preservação dos habitats marinhos e a convivência pacífica entre humanos e vida selvagem. A Prefeitura de Guarujá reafirmou seu compromisso com a proteção dos animais marinhos através do suporte contínuo às operações do Instituto Gremar.