Educação respira: um novo pulmão se forma em Santo André

A educação respira através de Santo André — começou nesta terça-feira (12) o primeiro congresso do setor realizado na cidade, reunindo mais de 28.000 inscrições em suas 192 palestras e eventos. O prefeito Paulo Serra abriu oficialmente o Congresso de Educação na noite de ontem, acompanhado do secretário Almir Cicote, da deputada Ana Carolina Serra e funcionários públicos desta pasta.

Abertura do Congresso de Educação foi feita pelos alunos do projeto Orquestra Locomotiva (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Assumindo as rédeas por uma educação de qualidade, mais inclusiva, transformadora e equitativa, o município andreense recebe seus profissionais do setor — e também os de outras cidades — em um ambiente de propagação de conhecimento que deve plantar muitos frutos a serem colhidos no futuro.

O Congresso da Educação é estruturado em oito eixos temáticos: Políticas Públicas e Gestão Escolar; Educação em Perspectiva; Educação Física, Arte e Cultura Corporal; Educação Especial e Inclusiva; Educação Ambiental e Sustentabilidade; Cooperação e Cultura de Paz; Relações Étnico Raciais e Diversidade; e Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia. Essa organização veio de uma organização dos próprios servidores da rede de ensino municipal, informou o Secretário de Educação Almir Cicote, em entrevista coletiva.

Secretário de Educação de Santo André, Almir Cicote discursa na abertura do congresso (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Além de abranger todos estes temas, diversas esferas da área marcam presença, seja ela através de seus profissionais ou cedendo espaços para a realização das palestras. “Estão envolvidas a nossa rede municipal, a rede do estado, as faculdades e colégios particulares, a Universidade Federal do ABC,” afirma Cicote

Congresso de Educação é Santo André de olho no futuro

“Hoje é um dia marcante para nossa história,” disse o prefeito Paulo Serra. “Apesar de termos uma educação de qualidade e uma equipe brilhante, a gente sabe que dá para melhorar mais, investir mais. Esse congresso é o começo de tudo isso,” declarou.

O gestor comenta que, em todas as áreas contempladas no projeto Santo André 500 anos — que vai orientar o crescimento da cidade nas próximas três décadas — a educação é a que mais precisa de tempo para se ver os resultados é a educação. Tudo o que será debatido neste congresso é o que deve balizar o planejamento do setor neste horizonte.

Paulo Serra esteve acompanhado no evento pela primeira dama e deputada estadual Ana Carolina Serra e Maria, filha do casal (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O tempo até o colher dos frutos é longo, mas a semente está plantada. “Estamos cada vez mais avançando para entregar a educação que desejamos para as nossas crianças,” complementa Almir Cicote.

Para mais informações sobre o Congresso de Educação e como se inscrever em suas palestras, visite a página oficial do evento.

Desdobramentos das políticas públicas de Santo André

Paulo Serra diz ainda estar feliz com o acontecimento de um congresso deste porte pois isso mostra que Santo André é capaz de receber grandes eventos. Ele conta que a rede hoteleira, neste momento, apresenta uma alta taxa de ocupação e restaurantes contam com diversas reservas. O prefeito destaca que isso é fruto da consolidação do polo gastronômico no município, associado também às atividades de turismo e culturais da cidade nos últimos anos.

Tais boas práticas não precisam ficar restritas aos limites municipais — políticas públicas que vem sido implantadas com sucesso em Santo André tem sido inspiração para outras cidades, . Serra espera que, com a presença de secretários e profissionais da educação de outros municípios, este setor também seja contagiado pelo que tem dado certo nas terras andreenses. Recentemente, a cidade recebeu um prêmio pelos seus índices de alfabetização, por exemplo.