Educação de Santo André ganha prêmio por desempenho em alfabetização

Alex Cavanha/PSA

O empenho da Secretaria de Educação de Santo André para melhoria contínua da alfabetização na rede municipal resultou em mais um reconhecimento. Nesta terça-feira (20), a cidade foi uma das vencedoras do prêmio Município Destaque na Alfabetização, entregue pelo Governo do Estado durante o lançamento do programa Alfabetiza Juntos SP.

Presente na cerimônia realizada na Sala São Paulo, o prefeito Paulo Serra recebeu o troféu que destaca Santo André entre os municípios com melhores índices de leitores e que mais cresceram entre as avaliações diagnóstica e somativa de 2023.

“Nossa cidade atingiu índice de 90% de alfabetização e de 71% em fluência leitora, bem acima da média do Governo do Estado neste quesito, que é de 64%. Ficamos felizes em compartilhar essa conquista que é resultado da priorização da qualidade da Educação em Santo André e a formação integral das nossas crianças”, comemorou o prefeito Paulo Serra.

A rede municipal de ensino andreense definiu como um dos objetivos estratégicos de 2023 impulsionar a alfabetização dos alunos do 2º ano, enfrentando os desafios impostos pela pandemia.

Em 2021, 51% destas crianças estavam alfabetizadas. Já em 2023 este número subiu para 90% dos estudantes demonstrando proficiência na leitura e escrita. O resultado foi possível graças ao comprometimento dos professores, das equipes educacionais e da abordagem estratégica do município.

De acordo com o secretário de Educação de Santo André, Almir Cicote, a construção do projeto de Fluência Leitora baseou-se em três pilares fundamentais: transparência, eficiência e esforço coletivo. “Tenho plena convicção de que essa combinação de fatores foi essencial para o sucesso deste projeto, que hoje recebe reconhecimento em todo o Estado. Trabalhar em conjunto, com transparência e eficiência, são os alicerces de nossa administração”, pontuou.

Fluência em leitura – Em 2023 a Secretaria de Educação da Prefeitura de Santo André promoveu uma avaliação com a participação de mais de 4 mil alunos do 2° ano do ensino fundamental, de modo presencial, nas escolas da rede municipal.

Como desdobramento, junto às unidades escolares, com a participação dos docentes, os resultados foram discutidos e aprofundados de acordo com o contexto de cada território. A iniciativa contribuiu para pautar e reforçar um plano de ação para 2024 com foco em consolidar o desenvolvimento das crianças em fluência leitora, por exemplo.

Programa Alfabetiza Juntos SP – O evento em que Santo André foi premiada marcou também o lançamento do Alfabetiza Juntos SP, programa do Governo do Estado que tem como meta alfabetizar 90% das crianças com sete anos de idade até 2026.

A iniciativa contará com material didático impresso e digital de todas as disciplinas, incluindo inglês, formação para 40 mil professores com apoio da Undime-SP (União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo), além de utilização de tecnologia, avaliação de fluência leitora e análise feita pelo Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).