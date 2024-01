Educação para prevenção é novidade do segundo ciclo do Saúde no Território em Diadema

“A gente precisa ter informação para se programar e se proteger porque a prevenção é o melhor caminho”, afirmou a moradora do Parque Reid, em Diadema, Rosangela de Paula Silva de Souza, que participou da primeira atividade do segundo ciclo do Programa Saúde no Território, no início desta semana (29/01), no território da UBS que leva o mesmo nome do bairro. Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a iniciativa traz como novidade para esta fase, em 2024, atividades temáticas, além da prestação de contas e esclarecimentos de dúvidas da população.

O tema abordado foi o Janeiro Roxo e Branco, relacionado à hanseníase e saúde mental, respectivamente. “Muita coisa que falaram aqui eu não sabia, como atividade física e ações de saúde mental. Vou levar a informação para as pessoas que não vieram, é muito importante”, elogiou Rosângela.

Já no bairro Casa Grande, o encontro com os moradores teve o objetivo de ouvir as demandas e sugestões da população, além de prestar contas das ações desenvolvidas na área. “Reformamos as 20 UBSs da nossa cidade. Agora, vamos continuar o nosso trabalho de reforma e ampliação da rede de Urgência e Emergência, dentro do PA Eldorado, que está em fase de finalização, e das obras das UPAs Centro e Paineiras. O Hospital Municipal também está sendo reformado para melhorar a estrutura física de atendimento até a construção do novo prédio”, destacou o secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva. Ele ainda ressaltou o atendimento especializado no Quarteirão da Saúde. “Ampliamos as cirurgias eletivas como catarata, laqueadura, vasectomia, hérnia, entre outras. E as especialidades estão a todo vapor com 22 consultórios, todos funcionando.”, completou.

Agenda

O próximo encontro temático sobre Janeiro Roxo e Branco será, nesta quarta-feira (31/01), às 10h, na Vila Nogueira. Toda a população pode participar, sem necessidade de inscrição prévia.

A previsão é que todas as regiões sejam contempladas com reuniões e atividades de saúde até o final do primeiro semestre.

Saiba como foi o primeiro ciclo do Saúde no Território em https://portal.diadema.sp.gov.br/saude-no-territorio-encerra-primeiro-ciclo-de-reunioes/.

Serviço:

Saúde no Território

· Ação temática Janeiro Roxo e Branco

31 de janeiro de 2024, quarta-feira, 10h

Local: Praça Horácio Messias – Vila Nogueira.