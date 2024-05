Educação de SP convoca mais professores de Ensino Fundamental II e Médio para escolha de vagas

A Prefeitura de São Paulo publicou nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial, a convocação de mais de 198 candidatos aprovados no concurso para professor de Ensino Fundamental II e Médio, nas áreas de Língua Portuguesa e História. A indicação de unidades de interesse será de 10 a 14 de junho, de forma online através do sistema EOL. As instruções para acesso e seleção estão disponíveis na convocação.

Em janeiro a SME já havia convocado mais de 4 mil candidatos aprovados no concurso para professor de Ensino Fundamental II e Médio, para diversas áreas. Todos os aprovados nos concursos para as disciplinas de Educação Física, Física, Português, Geografia, Inglês, Libras, Matemática e Artes já foram convocados.

Acompanha as últimas chamadas dos concursos.

Os aprovados participaram dos primeiros concursos da SME que contaram de maneira inédita com a realização de provas práticas que analisaram a capacidade de planejamento de aula, comunicação, conhecimento e transposição didática do conteúdo.

Acesse a Relação dos Candidatos Convocados – doc ( 104245774 (Link para um novo sítio) )

Confira a íntegra da convocação.