Educação de Santo André realiza 2º Desafio de Robótica

As aulas de robótica da rede municipal de ensino de Santo André, além de inúmeros aprendizados durante o ano letivo, têm proporcionado aos alunos de 4ª e 5ª séries a oportunidade de participar do 2º Desafio de Robótica da cidade. As eliminatórias foram finalizadas na última quarta-feira (27), e na quinta-feira (28), as unidades participantes tiveram o desafio final que elegeu uma equipe vencedora do desafio por período.

“Neste ano, mais de 10 mil alunos da nossa rede já contam com as aulas de robótica na grade curricular. Esta disciplina não apenas aproxima nossos estudantes do mundo da programação, mas também desenvolve habilidades essenciais, tais como trabalho em equipe e socialização. Aqui na Secretária de Educação, temos como objetivo expandir este excelente programa para ainda mais alunos de nossa rede em um futuro próximo, sempre nos comprometendo a oferecer, cada vez mais, uma educação de qualidade”, destaca o secretário da Educação, Almir Cicote.

São 16 escolas participantes com centenas de alunos envolvidos no 2º Desafio de Robótica, que traz como objetivo a montagem do protótipo de um robô de cabo de guerra com sistema de engrenagem funcional. Este deve ser capaz de trazer o adversário para o seu campo, vencendo o protótipo com mais força.

Na última quinta-feira, a disputa ocorreu na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Cidade Takasaki, com direito a grito de guerra e muito aprendizado.

As disputas são realizadas sempre em duas equipes, e o protótipo vencedor avança para a próxima etapa. Um orientador educacional atua como árbitro, prestando assistência na coordenação dos desafios internos. A programação é feita no aplicativo WeDo 2.0 (Lego Education).

Robótica – As aulas de robótica na rede municipal de Santo André têm o objetivo de reforçar o compromisso de oferecer uma educação de qualidade e inovadora, preparando os estudantes para um futuro cada vez mais tecnológico e desafiador.

O programa de robótica educacional, que beneficia alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, é alinhado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e utiliza blocos de montagem com um conjunto de componentes eletrônicos programáveis, que são controlados por meio de um software.

Com a iniciativa, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver habilidades e competências valiosas para o seu desenvolvimento humano e tecnológico. Além disso, a robótica educacional possibilita a aplicação prática de conhecimentos teóricos de diferentes matérias, por meio da interdisciplinaridade, tornando o aprendizado mais atrativo e significativo.