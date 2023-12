Educação de Santo André realiza 1º Desafio de Robótica

As aulas de robótica da rede municipal de ensino de Santo André, além de inúmeros aprendizados durante o ano letivo, têm proporcionado aos alunos de 4ª e 5ª séries a oportunidade de participar do 1º Desafio de Robótica da cidade. As eliminatórias seguem até o dia 9 de dezembro (sábado) e, ainda neste mês, as unidades participantes terão o desafio final que elegerá a turma vencedora do desafio por período.

“Investir na educação das crianças por meio de cursos de robótica não apenas abre portas para o futuro digital, mas também cultiva habilidades fundamentais. Ao criar e resolver problemas, a programação não só estimula o pensamento crítico, a criatividade e o raciocínio lógico, mas também fortalece valores como o trabalho em equipe, a persistência e a capacidade de tomar decisões. Estamos moldando não apenas futuros engenheiros, mas mentes preparadas para os desafios da era tecnológica”, destacou o secretário da Educação, Almir Cicote.

São 21 escolas participantes e mais de 3,3 mil alunos envolvidos no 1º Desafio de Robótica, que traz como objetivo a montagem do protótipo de um carrinho com sistema de engrenagem funcional. Este deve ser capaz de percorrer uma distância de 1,5 metro em uma corrida e chegar primeiro que o seu adversário.

Nesta segunda-feira (4), a disputa ocorreu na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Prof.ª Maria Cecília Dezan Rocha, com direito a grito de guerra, cartazes e pompons. A turma de alunos que projetou o protótipo “Furioso” derrotou o protótipo rival “The Best”.

“Estamos muito felizes com a vitória. Todos nós ficamos ansiosos para hoje e, graças ao nosso trabalho, tudo funcionou muito bem”, comemorou a aluna Maria Helena Souza Santos, do 4° ano.

As disputas são realizadas sempre em duas turmas, e o protótipo vencedor da corrida avança para a próxima etapa. Um orientador educacional atua como árbitro, prestando assistência na coordenação dos desafios internos.

A programação é feita no aplicativo WeDo 2.0 (Lego Education). O aluno Pedro Augusto dos Anjos de Moura Pinto demonstrou bastante domínio da ferramenta e os comandos necessários.

“Optamos por poucas peças na construção do protótipo para que ficasse mais leve, engrenagens certas para conseguirmos maior velocidade e fé na equipe”, descreveu Pedro, celebrando a vitória desta segunda-feira.

Para a professora Gisele Pereira Cardoso Cunha, a robótica tem trazido inúmeros benefícios para os estudantes. “No começo foi uma grande novidade, tanto para mim quanto para os alunos. O engajamento foi imediato e, a partir dessa atividade, temos a possibilidade de integrar outras áreas do conhecimento, além de proporcionar autonomia, liderança e respeito pelo próximo”.

As finais seguem até o dia 9 de dezembro. A partir dessa data, haverá exposição dos protótipos nas unidades e entrega de certificados para os alunos que conseguiram concluir o desafio com sucesso.

Robótica – As aulas de robótica na rede municipal de Santo André têm o objetivo de reforçar o compromisso de oferecer uma educação de qualidade e inovadora, preparando os estudantes para um futuro cada vez mais tecnológico e desafiador.

O programa de robótica educacional de Santo André, que beneficia alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, é alinhado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e utiliza blocos de montagem com um conjunto de componentes eletrônicos programáveis, que são controlados por meio de um software.

Com a iniciativa, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver habilidades e competências valiosas para o seu desenvolvimento humano e tecnológico. Além disso, a robótica educacional possibilita a aplicação prática de conhecimentos teóricos de diferentes matérias, por meio da interdisciplinaridade, tornando o aprendizado mais atrativo e significativo.